مقتل 7 من أفراد عائلة أفغانية بغارة جوية

قتل سبعة أفراد من أسرة واحدة في قصف جوي استهدف مخبأ للمسلحين في بول إي خمري، حاضرة ولاية باغلان شمالي أفغانستان، وفقا لما ذكر نائب مجلس الولاية شامسول حق باريكازي اليوم الثلاثاء.



وقال باريكازي إن الغارات الجوية التي وقعت ليلة الاثنين قد استهدفت مخبأ لمقاتلي طالبان، ولكنها ضربت منزلا في قرية كاتوب خيل، مما أسفر عن مقتل سبعة من أفراد الأسرة، بما فيهم نساء وأطفال.



مع ذلك، لم يقل المسؤول ما إذا كانت الضربات الجوية قد نفذت من قبل القوات الجوية الأفغانية أو فريق الدعم المطلق بقيادة حلف شمال الأطلسي.



ولم تعلق الشرطة على التقرير، يأتي هذا في الوقت الذي تواصل فيه كلا من حركة طالبان والولايات المتحدة الامريكية مباحثات السلام بينهما في الدوحة.