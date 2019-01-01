الشرطة الكازاخية تحتجز 100 متظاهر لتنظيم احتجاجات غير مرخصة

أعلن وزير الداخلية الكازاخي يرلان تورجومبايف اليوم الثلاثاء، احتجاز أكثر من 100 متظاهر للمشاركة في تجمعات غير مرخص بها قبل ثلاثة أيام.



وقال تورجومبايف "تم احتجاز أكثر من 100 شخص في جميع أنحاء البلاد لتنظيم تجمعات غير مرخصة في مدينتي نور سلطان وألماتا، وتمت إحالة 44 شخصًا للمسؤولية الإدارية، وتم احتجاز 19 شخصًا رهن الاعتقال الإداري، وفُرضت غرامات إدارية على 23 شخص، وتم الافراج عن الباقين وعادوا إلى منازلهم".



ودعا نائب المدعي العام في كازاخستان بولات ديمبايف - في وقت سابق - المواطنين لـ"عدم الخضوع للاستفزازات والامتناع عن المشاركة في أعمال غير قانونية"، مشيرًا إلى أن الدعوات للتنظيم والمشاركة في تجمعات غير مرخص بها هي "محاولة أخرى من قبل بعض الأشخاص لإثارة أعمال الشغب وزعزعة استقرار الوضع في البلاد".



وكان "مختار أبلازوف" زعيم حركة "الاختيار الديمقراطي لكازاخستان " - المعترف بها في كازاخستان كحركة متطرفة، والمقيم في فرنسا - قد دعا أنصاره من خلال شبكات التواصل الاجتماعي لتنظيم أعمال احتجاجية ضد سلطات البلاد.