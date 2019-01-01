الإمارات وفيتنام تبحثان تعزيز العلاقات بين البلدين

بحث وزير الطاقة والصناعة الإماراتي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي مع نائب رئيس وزراء فيتنام ترين دينه دونج والوفد المرافق له - خلال زيارته الحالية إلى الإمارات - أوجه التعاون وتعزيز العلاقات بين البلدين في مجالات التبادل التجاري والاستثمار في قطاعات الطاقة المتجددة والنفط والبنية التحتية والاستثمار.



وأكد المزروعي -وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام)- اليوم الثلاثاء قوة العلاقات الثنائية والتعاون الاستراتيجي بين الإمارات وفيتنام في ظل ما يجمعهما من روابط متميزة ومصالح مشتركة في المجالات كافة.



من جانبه، قال دونج إن البلدين يسعيان إلى تطوير التعاون إلى آفاق أوسع خلال المرحلة المقبلة، مشيدا بالعلاقات الفيتنامية الإماراتية القائمة على دعائم اقتصادية وتجارية واستثمارية قوية.