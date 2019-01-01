فريق سويسري تابع للقوات الجوية يحلق بشكل خاطئ فوق احتفال محلي

قدم قائد بالقوات الجوية السويسرية اعتذارا عقب قيام فريق العرض الجوي التابع له بالتحليق بشكل خاطىء فوق احتفال آخر.



وذكرت قناة (يورونيوز) الأوروبية اليوم الثلاثاء أنه كان من المقرر أن يقوم فريق القوات الجوية بالتحليق فوق منطقة "للانجينبروك"، حيث كان هناك احتفال بالذكرى المئوية لوفاة رائد الطيران السويسري "أوسكار بايدر"، إلا أن الفريق قام بدلا من ذلك بالتحليق فوق منطقة "موميسويل" التي تبعد 5ر6 كيلومترات شرق المنطقة المقصودة، مما تسبب في اعتراض احتفال محلي.



من جانبها، قالت وزارة الدفاع السويسرية إن الطائرات التي كانت مشاركة في العرض الجوي لم تكن مزودة بأجهزة "جي بي إس".

