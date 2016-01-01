تركيا تصدر مذكرات اعتقال بحق 176 عسكريًا لصلتهم بجولن

أصدر الادعاء العام في تركيا اليوم الثلاثاء، مذكرات اعتقال بحق 176 عسكريا للاشتباه بصلتهم برجل الدين المقيم في الولايات المتحدة الأمريكية "فتح الله جولن"، الذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب عام 2016.



وأوردت شبكة (إيه. بي. سي. نيوز) الأمريكية أن مذكرات الاعتقال صدرت بحق عسكريين مازالوا في الخدمة من الجيش والقوات الجوية والبحرية وحرس السواحل، مشيرة إلى أنه تم إصدار أوامر للشرطة بشن عمليات مداهمة من أجل اعتقال المشتبه بهم.



يشار إلى أن أكثر من 77 ألف شخص في انتظار المحاكمة، في حي تم عزل أو تسريح 150 ألفا من الموظفين المدنيين والعسكريين كجزء من عمليات نفذتها الحكومة بعد الانقلاب.