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عالم

مقتل 5 من طالبان بينهم مسلح أوزبكى فى غارة جوية للقوات الأفغانية

الثلاثاء 09/يوليه/2019 - 09:52 ص
جريدة الدستور
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تمكنت القوات الخاصة الأفغانية من تصفية خمسة من مقاتلي طلبان من بينهم مواطن أوزبكي في مقاطعة فارياب الشمالية.

ونقلت وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية عن بيان أصدره فيلق شاهين ـ 209 التابع للجيش الأفغانى شمال البلاد، أن القوات الخاصة شنت الغارة في منطقة توكلي بمقاطعة خواجا ناموسي.

وأضاف البيان أن القوات الخاصة قتلت 5 من مقاتلي طالبان من بينهم مواطن أوزبكي كان منخرطا في صفوف طالبان، وبالإضافة إلى ذلك اعتقلت أحد قادة طالبان الرئيسيين البارزين خلال نفس العملية.

وأوضح البيان أن القوات الخاصة صادرت 3 أسلحة خلال العملية. ولم تعلق حركة طالبان على هذه العملية حتى الآن.

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