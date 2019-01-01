مقتل 5 من طالبان بينهم مسلح أوزبكى فى غارة جوية للقوات الأفغانية

تمكنت القوات الخاصة الأفغانية من تصفية خمسة من مقاتلي طلبان من بينهم مواطن أوزبكي في مقاطعة فارياب الشمالية.



ونقلت وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية عن بيان أصدره فيلق شاهين ـ 209 التابع للجيش الأفغانى شمال البلاد، أن القوات الخاصة شنت الغارة في منطقة توكلي بمقاطعة خواجا ناموسي.



وأضاف البيان أن القوات الخاصة قتلت 5 من مقاتلي طالبان من بينهم مواطن أوزبكي كان منخرطا في صفوف طالبان، وبالإضافة إلى ذلك اعتقلت أحد قادة طالبان الرئيسيين البارزين خلال نفس العملية.



وأوضح البيان أن القوات الخاصة صادرت 3 أسلحة خلال العملية. ولم تعلق حركة طالبان على هذه العملية حتى الآن.