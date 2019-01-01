مباحثات روسية كازاخية بشأن منظمة الأمن والتعاون بأوروبا

تبادل وزيرا الخارجية الروسي سيرجي لافروف والكازاخي، بيبوت أتامكولوف وجهات النظر حول آفاق التعاون داخل منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، فضلا عن قضايا التعاون الثنائي بين البلدين.



وذكرت وزارة الخارجية الروسية - في بيان لها نقلته وكالة أنباء سبوتنيك الروسية - أن الجانبين تبادلا وجهات النظر حول القضايا الموضوعية للتعاون داخل منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، فضلا عن بعض قضايا التعاون الثنائي وجدول الاتصالات السياسية.



جاءت محادثات الوزيرين في وقت سابق اليوم على هامش الاجتماع غير الرسمي لوزراء خارجية الدول المشاركة في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا المنعقد حاليا بسلوفاكيا.