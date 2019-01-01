الرئيس الفنزويلى متفائل عقب استئناف الحوار مع المعارضة

أعرب الرئيس الفنزويلي "نيكولاس مادورو" عن تفاؤله عقب استئناف الحوار بين حكومته والمعارضة في جزيرة "باربادوس".



وقال مادورو، في كلمة له على التليفزيون الرسمي في فنزويلا نقلتها قناة "فرنسا 24" الإخبارية اليوم الثلاثاء، إنه متفائل للغاية بعدما عقد الطرفان جلسة مدتها خمس ساعات، معربا عن اعتقاده بأنه يمكن التوصل إلى حل واتفاق من أجل إحلال السلام.



وأضافت القناة أن محادثات باربادوس تعد الجولة الثالثة بين الحكومة الفنزويلية والمعارضة منذ المحادثات التي جرت في مدينة "أوسلو" النرويجية في شهر مايو الماضي.



يشار إلى أن فنزويلا تشهد أزمة سياسية منذ شهر يناير الماضي عقب إعلان زعيم المعارضة "خوان جوايدو" نفسه رئيسا للبلاد، وقد اعترفت الولايات المتحدة الأمريكية وأكثر من 50 دولة أخرى بجوايدو رئيسا لفنزويلا.