أوزبكستان تشارك في المؤتمر العالمي لحرية الإعلام بلندن

أعلنت وزارة الخارجية الأوزبكية اليوم الثلاثاء أن وزير خارجيتها عبد العزيز كاملوف، سيشارك في المؤتمر العالمي لحرية وسائل الإعلام الذي يبدأ اليوم في العاصمة البريطانية لندن وتستمر فعالياته أربعة أيام.



وذكرت الوزارة في بيان على موقعها على الانترنت -نقلته وكالة سبوتنيك الروسية-: أن "وفد جمهورية أوزبكستان برئاسة وزير الخارجية عبد العزيز كاملوف سيزور المملكة المتحدة في الفترة من 9 إلى 12 يوليو للمشاركة في المؤتمر العالمي لحرية الإعلام في لندن".



تجدر الإشارة إلى أن برنامج الزيارة يتضمن عقد اجتماعات ثنائية ومفاوضات مع المسؤولين البريطانيين حول العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.