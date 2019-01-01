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عالم

وفا: 134 انتهاكًا إسرائيليًا بحق الصحفيين العام الجاري

الثلاثاء 09/يوليه/2019 - 09:50 ص
جريدة الدستور
وكالات
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أكدت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية 'وفا'، اليوم الثلاثاء، أن الانتهاكات الإسرائيلية ضد الصحفيين الفلسطينيين في تزايد مستمر وبشكل ملحوظ، حيث سجل في النصف الأول من هذا العام 134 انتهاكا بحق الصحفيين في الأرض الفلسطينية المحتلة، بينها 16 انتهاكا خلال شهر حزيران المنصرم.

وأوضحت 'وفا'، في تقريرها الشهري عن الانتهاكات الإسرائيلية للصحفيين، أن قوات الاحتلال ما زالت تواصل ملاحقتها واستهدافها للصحفيين واعتقالهم ضمن السياسة المخططة والممنهجة لمصادرة الحقيقة وتكميم الأفواه وقمع حرية الرأي والتعبير للتغطية على جرائمها ومنع إيصالها إلى الرأي العام العالمي.

وقالت، إن الانتهاكات الإسرائيلية بحق الصحفيين بلغت 134 انتهاكا في الفترة ما بين 01012019 وحتى 3062019. حيث سجل شهر كانون الثاني 28 انتهاكا فيما سجل شهر شباط 14 انتهاكا، أما شهر آذار سجل 38 انتهاكا، في حين سجل شهر أبريل 13 انتهاكا، وسجل شهر أيار 25 انتهاكا، وشهر يوينو المنصرم سجل 16 انتهاكا بحق الصحفيين.

وتابعت أن إجمالي عدد الصحفيين الفلسطينيين الذين أصيبوا جراء إطلاق الأعيرة المطاطية وقنابل الغاز المسيل للدموع والتعرض للضرب واعتداءات أخرى، منذ تاريخ 1-1-2019 لغاية 30-6-2019 بلغ 85 مصابا.

وأشارت إلى أن عدد حالات الاعتقال والاحتجاز منذ تاريخ 1-1-2019 لغاية 30-6-2019 بلغت 39 حالة، في حين بلغت حالات الاعتداءات على المؤسسات والمعدات الصحفية 10 حالات.

وبينت 'وفا'، أن انتهاكات شهر يونيو المنصرم تمثلت في مايلي: بتاريخ 1-6-2019 حقّقت شرطة الاحتلال الإسرائيلي مع مصوّر "شبكة قدس" الإخبارية سعيد ركن بعد يوم على استدعائه، وقامت بتسليمه أمرًا بالإبعاد عن المسجد الأقصى لمدة 15 يومًا.

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