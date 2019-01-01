قوات التحالف تسقط طائرة "مسيرة" أطلقها الحوثيون تجاه السعودية

اعترضت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن وأسقطت طائرة بدون طيار "مسيرة" أطلقتها المليشيا الحوثية المدعومة من إيران باتجاه السعودية مستهدفة الأعيان المدنية.



وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي- وفق وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الثلاثاء- إن الأداة الإجرامية الإرهابية الحوثية مستمرة في اطلاق الطائرات بدون طيار لتنفيذ الأعمال العدائية والإرهابية باستهداف المدنيين والمنشآت المدنية، ولم يتم تحقيق أي من أهدافها ويتم تدميرها واسقاطها، مؤكدا استمرار تنفيذ الإجراءات الرادعة ضد هذه المليشيا الإرهابية بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.