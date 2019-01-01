المبعوث النووي الكوري الجنوبي يجتمع مع نظيره الأمريكي في ألمانيا

توجه كبير المبعوثين النوويين لكوريا الجنوبية لي دو- هون إلى ألمانيا اليوم الثلاثاء لإجراء محادثات مع نظيره الأمريكي ستيفن بيجون، قبل الاستئناف المتوقع لمفاوضات تفكيك السلاح النووي على مستوى العمل بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية.



وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أنه من من المقرر أن يجتمع لي دو- هون، الممثل الخاص لشؤون السلام والأمن في شبه الجزيرة الكورية مع الممثل الخاص للولايات المتحدة لسياسة كوريا الشمالية ستيفن بيجون ومسؤولي وزارة الخارجية الألمانية في برلين.



وفي حديثه للصحفيين في المطار، قال " لي " إنه يتوقع استئناف المحادثات النووية خلال هذه الفترة ورفض لي التعليق على المكان المحتمل للمحادثات، قائلا فقط إنه يعتقد أن الولايات المتحدة وكوريا الشمالية " تنسقان بصورة لصيقة مجموعة من القضايا ".



وزار بيجون بروكسل لحضور اجتماعات مع المسؤولين الأوروبيين وسيتوجه إلى برلين غدا الأربعاء حيث أثارت زيارته تكهنات بأنه قد يلتقي بمسؤولين كوريين شماليين خلال الرحلة، لكن وزارة الخارجية قالت إنه لا توجد خطط لعقد مثل هذه الاجتماعات.



وجاءت هذه الزيارة بعد أن عقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون اجتماعًا مفاجئًا على الحدود بين الكوريتين في 30 يونيو واتفقا على استئناف المحادثات النووية التي توقفت منذ قمة هانوي بينهما والتي انتهت بدون التوصل إلى اتفاق في فبراير الماضي.