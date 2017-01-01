اليوم.. التشغيل التجريبي لمطار العاصمة الإدارية الجديدة

تستعد وزارة الطيران المدني، اليوم الثلاثاء، للتشغيل التجريبي لمطار العاصمة الإدارية الجديد، بعد الانتهاء من عمليات إنشائه وتجهيزه لاستقبال الرحلات الجوية.



وقالت مصادر بوزارة الطيران المدني، أنه تم الانتهاء من التجهيزات الخاصة بالمطار والاستعداد لاستقبال الرحلات.



وانتهت الشركة الوطنية مصر للطيران، مؤخرا من افتتاح مقر جديد للأسواق الحرة داخل صالتي الوصول والسفر بمطار العاصمة الإدارية الجديد استعدادا للتشغيل التجريبي.