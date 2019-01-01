ارتفاع أرباح اكسترا السعودية بنحو 59% في الربع الثاني من 2019

ارتفعت الأرباح الصافية للشركة المتحدة للإلكترونيات "اكسترا"السعودية في الربع الثاني من هذا العام الجاري بنحو 59% وذلك مقارنة بالفترة المماثلة من العام الذي سبقه لتصل إلى ما يقارب 73 مليون ريال.



كما ارتفعت أرباح الشركة بالنصف الأول من هذا العام بنسبة 58% على أساس سنوي وصولا إلى 106 ملايين ريال، أرجعت الشركة سبب ارتفاع أرباحها بالربع الثاني من هذا العام إلى عدة أسباب منها ارتفاع المبيعات بنسبة 14%.



وأوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 10% من رأس المال ما يعادل ريالا للسهم الواحد وباجمالي 50 مليون ريال وذلك عن النصف الأول من هذا العام الجاري.