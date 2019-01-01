الشرطة المكسيكية تنقذ 228 مهاجرا خلال محاولة تهريبهم في مقطورة

أعلنت وزارة الأمن وحماية المواطنين المكسيكية أن الشرطة الفيدرالية أنقذت 228 مهاجرا من أمريكا الوسطى خلال محاولة تهريبهم في مقطورة جرار.



واعترضت الشرطة مركبة الشحن على طريق سريع في جنوب تشياباس على الحدود مع غواتيمالا، أثناء عمليات التفتيش الروتينية، وبعد العثور على المهاجرين قامت باعتقال السائق ومساعده.



وتم وضع المهاجرين وهم من هندوراس والسلفادور وغواتيمالا في مقطورة تستخدم لحمل مشروبات الصودا، وقد حصلوا على الرعاية الطبية وتم تسليمهم إلى سلطات الهجرة.



وعززت المكسيك أمن الحدود كجزء من اتفاق تم التوصل إليه مؤخرا مع الولايات المتحدة للحد من الزيادة المفاجئة في المهاجرين غير الشرعيين الذين يسافرون شمالا إلى الولايات المتحدة.