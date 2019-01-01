مستوطنون يجرفون 24 دونما من أراضي المواطنين شرق الخليل

شرع مستوطنون بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بتجريف 24 دونما من الأراضي المحاذية لما تسمى مستوطنة "كريات أربع" المقامة على أراضي وممتلكات المواطنين شرق مدينة الخليل، جنوب الضفة الغربية.



وقال الناشط ضد الاستيطان عارف جابر لـ"وفا"، إن مستوطني ما تسمى مستوطنة "كريات اربع" اصطحبوا آلياتهم الثقيلة وشرعوا بحماية من قوات الاحتلال، بتجريف 24 دونما من أراضي المواطنين التي تعود ملكيتها لورثة عباس جابر، ويعملون على سرقتها من خلال تسييجها، بهدف توسيع المستوطنة المذكورة.



وأضاف جابر، أن أصحاب الأرض قدموا عدة شكاوى في محاكم الاحتلال ويملكون أوراقا ثبوتية "طابو تركي"، وإخراج قيد فلسطيني، وأوراقا إسرائيلية تثبت ملكيتهم لها.



يأتي هذا في الوقت الذي هدأت فيه محاولات التوتر بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي على خلفية مستوطنات الغلاف.