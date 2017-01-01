تضاعف حجم التجارة بين كوريا الشمالية وروسيا

أظهرت بيانات اليوم الثلاثاء، أن تجارة كوريا الشمالية مع منطقة الشرق الأقصى في روسيا تضاعفت ثلاث مرات تقريبا في الربع الأول من العام السابق، وسط تكثيف الجهود بين الجارتين لتعزيز العلاقات الثنائية.



ووفقًا لبيانات القنصلية العامة لكوريا الجنوبية في فلاديفوستوك، بلغ إجمالي التجارة بين كوريا الشمالية ومنطقة الشرق الأقصى في روسيا 10.69 مليون دولار أمريكي خلال الفترة من يناير إلى مارس، مرتفعًا من 3.72 مليون دولار في العام السابق.



وأظهرت البيانات أن صادرات روسيا إلى الشمال بلغت 10.67 مليون دولار، في حين بلغت صادرات كوريا الشمالية إلى المنطقة الحدودية الروسية 20 ألف دولار.



شكلت المنتجات المرتبطة بالنفط، بما في ذلك وقود المصفاة، الجزء الأكبر من صادرات منطقة الشرق الأقصى إلى الشمال، حيث بلغت قيمة هذه البضائع 9.08 مليون دولار عبر الحدود.



وجاء الارتفاع الكبير في التجارة الحدودية فيما يبدو أن بيونغ يانغ تضغط من أجل تعزيز علاقاتها مع الدول المجاورة لها، بما في ذلك روسيا، لتخفيف تأثير العقوبات العالمية الساحقة.



سافر الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون إلى مدينة فلاديفوستوك الحدودية الروسية في أواخر أبريل الماضي في أول قمة له على الإطلاق مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. واتفقا على تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات.