مسئول اقتصادي كوري جنوبي يتوجه لواشنطن على خلفية قيود اليابان

من المنتظر أن يزور مدير دائرة الشؤون الاقتصادية الثنائية بوزارة الخارجية واشنطن خلال هذا الأسبوع، ويتوقع إجراء التشاور بين الجانب الكوري الجنوبي والأمريكي حول الإجراءات الاقتصادية الانتقامية التي تتخذها اليابان ضد كوريا الجنوبية.



وفقا لما ذكرته وزارة الخارجية اليوم الثلاثاء، من المقرر أن يجتمع مدير دائرة الدبلوماسية الاقتصادية الثنائية بوزارة الخارجية كيم هي-سانغ سيجتمع مع مدير التنمية المالية الدولية بوزارة الخارجية الأمريكية رولاند دي مارسيلوسيوم 11 من الشهر الجاري (بالتوقيت الأمريكي).



وكان الاجتماع المخطط هو اجتماع استشاري لإعداد اجتماع اللجنة الاستشارية الاقتصادية رفيع المستوى، لمناقشة قضايا اقتصادية تهم البلدين. غير أنه نظرا لإمكانية تأثير الإجراءات الانتقامية الاقتصادية اليابانية على الاقتصاد الكوري والشركات الامريكية ايضا، يتوقع أن يتم طرح القضية ضمن مواضيع النقاش.



وعلى وجه الخصوص، سيتم تنسيق مسبق حول قضية الإجراءات الانتقامية الاقتصادية اليابانية قبل زيارة مدير مركز التسوية التجارية بالوزارة يو ميونغ-هي الأسبوع القادم للولايات المتحدة الأمريكية.



وتخطط الحكومة لشرح قيود اليابان على صادراتها الى كوريا بأنها رد انتقامي لقرار محكمة كورية لتعويض العمال الكوريين الذين جندتهم الشركات اليابانية تحت الحكم الاستعماري في كوريا.