المبعوث النووي الكوري الجنوبي يتجه إلى ألمانيا للاجتماع مع نظيره الأمريكي

غادر كبير المبعوثين النوويين لكوريا الجنوبية إلى ألمانيا اليوم الثلاثاء، لإجراء محادثات مع نظيره الأمريكي قبل الاستئناف المتوقع لمفاوضات تفكيك السلاح النووي على مستوى العمل بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية.



ومن المقرر أن يجتمع لي دو- هون، الممثل الخاص لشؤون السلام والأمن في شبه الجزيرة الكورية مع الممثل الخاص للولايات المتحدة لسياسة كوريا الشمالية ستيفن بيجون ومسؤولي وزارة الخارجية الألمانية في برلين.



وزار بيجون بروكسل لحضور اجتماعات مع المسؤولين الأوروبيين وسيسافر إلى برلين يوم الأربعاء. أثارت زيارته تكهنات بأنه قد يلتقي بمسؤولين كوريين شماليين خلال الرحلة، لكن وزارة الخارجية قالت إنه لا توجد خطط لعقد مثل هذه الاجتماعات.



وجاءت هذه الزيارة بعد أن عقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون اجتماعًا مفاجئًا على الحدود بين الكوريتين في 30 يونيو واتفقا على استئناف المحادثات النووية التي توقفت منذ قمة هانوي بينهما والتي انتهت دون التوصل إلى اتفاق في فبراير الماضي.



وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبو في وقت لاحق إنه يتوقع استئناف المحادثات في منتصف يوليو.