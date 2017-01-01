الاحتلال يعتقل 4 مواطنين من الخليل وبيت لحم

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أربعة مواطنين من محافظة الخليل، جنوب الضفة الغربية.



وأفادت مصادر أمنية ومحلية لــ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت من مدينة الخليل الشقيقين عدنان وطارق خضر ادريس (23 و25 عاما)، ومن بلدة بيت عوا جنوب غرب الخليل، اعتقلت المواطن معتصم فاروق المسالمة (19عاما)، ومن مخيم الفوار اعتقلت الشاب حازم أبو كيفة.



كما نصبت قوات الاحتلال حواجز عسكرية على مدخلي بلدتي سعير وحلحول، وعلى مدخل مخيم الفوار وعلى مدخلي مدينة الخليل الشمالي جورة بحلص والجنوبي الفحص، وعملت على إيقاف المركبات وتفتيشها والتدقيق في بطاقات المواطنين، ما تسبب في إعاقة تنقلهم.



كما اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، شابا من قرية ارطاس جنوب بيت لحم، وسلمت آخر بلاغا لمراجعة مخابراتها.



وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب إيهاب محمد بنورة عايش (22 عاما)، بعد مداهمة منزل والده وتفتيشه.



وأضافت، أن قوات الاحتلال سلمت الشاب عمر زياد العمور من بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم بلاغا لمراجعة مخابراتها في مجمع مستوطنة "غوش عصيون" جنوبا، بعد دهم منزل والده وتفتيشه.