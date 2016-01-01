وزير خارجية الصين يدعو إلى تعميق الشراكة الإستراتيجية مع بولندا

أجرى عضو مجلس الدولة الصيني وزير الخارجية وانغ يي محادثات مع وزير الخارجية البولندي جاسيك تشابوتوفيتش هنا يوم الاثنين، داعيا إلى تعميق الشراكة الاستراتيجية الشاملة مع بولندا.



وفي سياق إشارته إلى أن هذا العام يتزامن مع الذكرى الـ70 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الصين وبولندا، قال وانغ إن العلاقات الثنائية صمدت أمام اختبارات الأوضاع الدولية المتغيرة وحافظت على زخم جيد، مضيفا أن قادة البلدين اتفقا خلال زيارة الزعيم الصيني لبولندا في 2016 على الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة، مما حدد اتجاه تطوير العلاقات مستقبلا.



وقال وانغ إن الصين تولي أهمية كبيرة للدور الأساسي الذي تلعبه بولندا كدولة رئيسية بين دول وسط وشرق أوروبا وفي الاتحاد الأوروبي، معربا عن استعداد الصين للعمل مع الجانب البولندي لتوطيد الشراكة التقليدية، وبناء توافق تعاوني، وضخ زخم جديد في العلاقات الثنائية، ودفع الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، لتكون في طليعة العلاقات بين الصين ودول وسط وشرق أوروبا.



ودعا وزير الخارجية الصيني البلدين إلى تعزيز الاتصال الاستراتيجي ومواصلة التبادلات رفيعة المستوى في مختلف المجالات، وتوطيد الثقة السياسية المتبادلة، واحترام ومراعاة المصالح الجوهرية والشواغل الرئيسية لبعضهما البعض.



وقال إنه يتعين على الجانبين اغتنام فرص التعاون لبناء مبادرة الحزام والطريق بشكل مشترك من أجل دفع بناء البنية التحتية والقدرة الإنتاجية ومحور النقل الأوراسي حتي يمكن الإسهام في شراكة الترابط العالمية.



كما يتعين على الجانبين إيجاد نقاط نمو جديدة في مجالات مثل الطاقة النووية وحماية البيئة والابتكار التكنولوجي، وفقا لقوله.