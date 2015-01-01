برلين ترفض دعوة واشنطن لإرسال قوات برية ألمانية إلى سوريا

قال المتحدث باسم الحكومة الألمانية ستيفن زايبرت هنا اليوم إن الحكومة الألمانية رفضت دعوة وجهتها إليها الحكومة الأمريكية لنشر قوات برية في سوريا لقتال تنظيم داعش.



كان مبعوث الولايات المتحدة الخاص إلى سوريا والتحالف الدولي ضد تنظيم داعش، جيمس جيفري، دعا الحكومة الألمانية إلى دعم القوات التي تقودها الولايات المتحدة شمال شرقي سوريا بمدربين من الجيش الألماني وخبراء لوجيستيين ومساعدين فنيين.



وذكر جيفري لوكالة الأنباء الألمانية وصحيفة (فيلت آم زونتاج) "نرغب في قوات برية ألمانية لتحل محل جنودنا جزئيا."



وشدد زايبرت على أن الحكومة الألمانية ستواصل إسهاماتها العسكرية الحالية في العراق في إطار التحالف ضد التنظيم.



وفي إطار التحالف الدولي، فإن ألمانيا موكلة بمهام مثل الاستطلاع الجوية وتزويد الوقود في الجو وتدريب القوات المسلحة العراقية منذ بداية 2015.



وأكد زايبرت "حينما أقول أن الحكومة الألمانية تعتزم المضي قدما في إجراءاتها السابقة في إطار التحالف، فمن ثم، كما تعلمون، هذا لا يعني إرسال قوات برية إلى سوريا."