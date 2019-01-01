الثلاثاء 09 يوليه 2019 الموافق 06 ذو القعدة 1440
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تونس تقصى غانا بركلات الترجيح وتتأهل لربع نهائى أمم أفريقيا
الثلاثاء 09/يوليه/2019 - 03:45 ص
تصوير : احمد حسن _ نادر نبيل
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