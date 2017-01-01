"الدراسات الإفريقية" تعلن أسماء المصعدين بـ1000 قائد إفريقى

أعلنت كلية الدراسات الإفريقية العليا بجامعة القاهرة عن أسماء الطلاب المصعدين إلى المرحلة التأسيسية المتقدمة من مشروع ١٠٠٠ قائد إفريقي الذي تنظمه الكلية، تحت رعاية الأستاذ الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة بالتعاون مع مؤسسة القادة للعلوم الإدارية والتنمية.



تبدأ فعاليات المجموعة الأولى يوم السبت القادم الموافق ١٣ يوليو ٢٠١٩ الساعة الثانية عصرا بمقر كلية الدراسات الإفريقية العليا جامعة القاهرة.



وأكدت كلية الدراسات الإفريقية العليا بجامعة القاهرة أن الطلاب المصعدين في المشروع من كافة الدول الأفريقية منها مصر وغينيا كوناكري وإفريقيا الوسطي وتشاد وجيبوتي والجزائر وإريتريا وجزر القمر وغينيا والسودان وجنوب السودان ونيجريا وليبيا والصومال وليبيريا ومالي وموريتنيا والنيجر وأوغندا.