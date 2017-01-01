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الأبراج اليوم

حظك اليوم.. برج العقرب الثلاثاء 9 يوليو 2019

الثلاثاء 09/يوليه/2019 - 03:15 ص
جريدة الدستور
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قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك، اليوم الثلاثاء، وفيما يخص برج العقرب قالت:
مهنيًا: تتلقى الأجوبة التي طالما انتظرتها وتحصل على فرصة ثمينة لاظهار كفاءة وجدارة.
عاطفيًا: بعض الانفعالات والمواقف السلبيّة تفسد الأجواء الجميلة وتثير الحساسيات بينك وبين الشريك.
صحيًا: أبذل قصارى جهدك للقيام بساعة تمارين رياضية كل يوم، واتبع معها حمية غذائية مدروسة.

قراءة البرج اليومي الخاص بك يكون على أساس إشارة برجك، الذي يعد من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم، وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.

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