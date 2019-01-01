حظك اليوم.. برج الأسد الثلاثاء 9 يوليو 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك، اليوم الثلاثاء، وفيما يخص برج الأسد قالت:



مهنيًًا: تتواصل بشكل لطيف مع الزملاء والعاملين في مجالك المهني وتنفّذ رغباتك، وتتلقى ما يسعدك من معلومات وأخبار.



عاطفيًا: لا تحاسب الحبيب على كل كلامه حتى لو كان قاسيًا بعض الشيء، فتصرفاتك معه لم تكن أفضل في المدة الأخيرة.



صحيًا: قلّة الحركة والإكثار من تناول الطعام لا يتناسبان مع وضعك الصحي، فسارع إلى ممارسة الرياضة.



جدير بالذكر، أن قراءة البرج اليومي الخاص بك يكون على أساس إشارة برجك، الذي يعد من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم، وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.