حظك اليوم.. برج الدلو الثلاثاء 9 يوليو 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك، اليوم الثلاثاء، وفيما يخص برج الدلو قالت:



مهنيًا: تتفق مع جماعات جديدة وترتبط بصداقات مهمة، محبة الزملاء تزداد يومًا بعد يوم، والفضل طريقة معالجتك الأمور بصدق وشفافية.



عاطفيًا: تعرف جيدًا كيف تنال إعجاب الحبيب وتثيره بجاذبيتك وشخصيتك الممتعة وروحك المرحة.



صحيًا: الامتناع عن بعض المأكولات المفضلة لديك مفيد، ولا سيما أنها غنية بالدهنيات والنشويات المسببة للبدانة.



قراءة البرج اليومي الخاص بك يكون على أساس إشارة برجك، الذي يعد من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم، وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.