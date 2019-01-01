المؤشر نيكى يرتفع 0.3% فى بداية التعاملات بطوكيو

ارتفع المؤشر نيكي القياسي في بداية التعاملات، الثلاثاء، في بورصة طوكيو للأوراق المالية.



وصعد نيكي بنسبة 0.3% إلى 21598.15 نقطة.



في حين زاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا بنسبة 0.22% إلى 1581.90 نقطة.



وأغلق المؤشر نيكي القياسي في بورصة طوكيو للأوراق المالية، الإثنين، منخفضا 1% إلى 21534.35 نقطة، بعد بيانات قوية للوظائف الأمريكية على عكس التوقعات، ما أضعف تكهنات السوق بخفض كبير لأسعار الفائدة الشهر الجاري.



كما نالت من المعنويات بيانات اقتصادية محلية ضعيفة، إذ هبطت طلبيات شراء الآلات الأساسية في اليابان بأسرع وتيرة في 8 أشهر في مؤشر يثير القلق من تضرر أكبر لاستثمارات الشركات جراء التوترات التجارية العالمية.