حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الثلاثاء 9 يوليو 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقى حظك اليوم الثلاثاء، لجميع الأبراج الفلكية على النحو التالي:



الحمل

مهنيًا: يخفّف هذا اليوم النمط الذي اعتدت العمل به، ويجعلك متكّلًا على الآخرين في بعض الواجبات والمسؤوليات.

عاطفيًا: بالإمكان حماية استقرار العلاقة وصونها من أي اهتزاز طارئ شرط التعاطي مع الظروف والمستجدّات بتعقل ورويّة.

صحيًا: تحاول قدر الإمكان التخفيف من المشروبات الروحية والتدخين ومضاعفة ممارسة الرياضة.



الثور

مهنيًا: تشعر بالقوّة على مواجهة الظروف الطارئة وتتمتّع بإرادة قويّة حيوية عظيمة تؤهّلك للمنافسة والنجاح والتفوّق.

عاطفيًا: يشكل هذا اليوم محطة مهمة في حياتك العاطفية، وتتخلص من جدال حول قصة عاطفية أو حتى مالية.

صحيًا: أنصح لك البقاء بعيدًا عن بعض الأعمال المتعبة أو التي قد ترهقك.



الجوزاء

مهنيًا: تكون الطموحات كثيرة لكن التخوف من عرقلة يبقى حاضرًا، وخصوصًا أن الزهرة والشمس يعاكسان القمر في برجك.

عاطفيًا: أنت مدعو الى الاهتمام بالشريك والبقاء بقربه أطول وقت ممكن، وحاول أن تتجنّب النزاعات والدعاوى القضائية والأسفار.

صحيًا: تعتقد أن عدم ممارستك الرياضة لا تنتج منه عوارض لاحقًا، أنت مخطئ.



السرطان

مهنيًا: يفرض عليك هذا اليوم بعض التأني والانتباه الشديد والحذر في الكلام ومحاولة الشرح الواضح والمقنع كي تحصل على ما تريد.

عاطفيًا: تجد سهولة غير متوقعة في التعامل مع الشيك، كذلك تلقى منه كل الدعم المعنوي وغيره في ما تخطط له.

صحيًا: تلاحظ منذ مدة أن شعرك يتساقط بكثرة، فتسارع إلى الطبيب لمعرفة السبب.



الأسد

مهنيًا: تتواصل بشكل لطيف مع الزملاء والعاملين في مجالك المهني وتنفّذ رغباتك، وتتلقى ما يسعدك من معلومات وأخبار.

عاطفيًا: لا تحاسب الحبيب على كل كلامه حتى لو كان قاسيًا بعض الشيء، فتصرفاتك معه لم تكن أفضل في المدة الأخيرة.

صحيًا: قلّة الحركة والإكثار من تناول الطعام لا يتناسبان مع وضعك الصحي، فسارع الى ممارسة الرياضة.



العذراء

مهنيًا: توقعاتك والمحاذير التي كنت تخشاها، يبدو أنها ستواجهك في الأيام المقبلة لكنّك تتخطى المرحلة بأقلّ ضرر ممكن.

عاطفيًا: تتغلب اليوم على الكثير من الضغوط وتتخذ القرار الأمثل بغية التخلص مما يزعج الشريك.

صحيًا: لا تقترب إطلاقًا من المأكولات الدسمة، ولا تحاول طلب المأكولات الجاهزة، فهي لا تفيدك إطلاقًا.



الميزان

مهنيًا: يشير هذا اليوم إلى فترة مليئة بالحركة والسفر واللقاءات، وقد تضطر إلى الاهتمام بشؤون تشغلك عن المشاريع الجديدة.

عاطفيًا: الأجواء لا تساعدك اليوم على التعاطي مع الشريك كما هي العادة ما يثير استغرابه نوعًا ما.

صحيًا: تتفاعل بقوة مع النشاطات الرياضية وتشارك في كل ما هو مفيد للصحة.



العقرب

مهنيًا: تتلقى الأجوبة التي طالما انتظرتها وتحصل على فرصة ثمينة لاظهار كفاءة وجدارة.

عاطفيًا: بعض الانفعالات والمواقف السلبيّة تفسد الأجواء الجميلة وتثير الحساسيات بينك وبين الشريك.

صحيًا: أبذل قصارى جهدك للقيام بساعة تمارين رياضية كل يوم، واتبع معها حمية غذائية مدروسة.



القوس

مهنيًا: لهذا اليوم التأثير الإيجابي في أوضاعك المالية أو يتحدث عن تغييرات تحصل في هذا الإطار ولوعلى المدى البعيد.

عاطفيًا: تحاول أن تجد الحلول للمشكلات من دون تشنّج، المهم أن تنفتح على المحيط وأن تعبّر عن رغباتك وطريقة تفكيرك بلا تحفظ.

صحيًا: لا تدع خيارك يميل نحو كل ما قد يعرض صحتك للخطر، إنتبه وكن واعيًا.



الجدي

مهنيًا: تتراجع الحظوظ عن دعمك، بعد مراحل طوال من الأبواب المفتوحة، وتخضع لضغط كبير وتواجه بعض العراقيل.

عاطفيًا: علاقتك العاطفية تكون مميزة، السفر مع الشريك مشروعكما المفضل لتجديد شهر العسل.

صحيًا: انتبه إلى صحتك ولا تجعل كل شيء يتراكم عليك بصورة مفاجئة.



الدلو

مهنيًا: تتفق مع جماعات جديدة وترتبط بصداقات مهمة، محبة الزملاء تزداد يومًا بعد يوم، والفضل طريقة معالجتك الأمور بصدق وشفافية.

عاطفيًا: تعرف جيدًا كيف تنال إعجاب الحبيب وتثيره بجاذبيتك وشخصيتك الممتعة وروحك المرحة.

صحيًا: الامتناع عن بعض المأكولات المفضلة لديك مفيد، ولا سيما أنها غنية بالدهنيات والنشويات المسببة للبدانة.



الحوت

مهنيًا: يوفّر لك هذا اليوم صداقات حلوة ولقاءات وتغييرًا يطرأ ويدعوك إلى المجازفة فتقدم بلا خوف.

عاطفيًا: تكثر المساعي لتمتين أواصر العلاقة والمصالحة، من خلال لقاءات رومانسية أو جلسات حميمة دافئة.

صحيًا: الوضع الصحى مستقر مع بعض المشاكل البسيطة التي تخص الجهاز الهضمي والدورة الدموية.