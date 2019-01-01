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الأبراج اليوم

حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الثلاثاء 9 يوليو 2019

الثلاثاء 09/يوليه/2019 - 05:37 ص
جريدة الدستور
إسلام جمال
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قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقى حظك اليوم الثلاثاء، لجميع الأبراج الفلكية على النحو التالي:

الحمل
مهنيًا: يخفّف هذا اليوم النمط الذي اعتدت العمل به، ويجعلك متكّلًا على الآخرين في بعض الواجبات والمسؤوليات.
عاطفيًا: بالإمكان حماية استقرار العلاقة وصونها من أي اهتزاز طارئ شرط التعاطي مع الظروف والمستجدّات بتعقل ورويّة.
صحيًا: تحاول قدر الإمكان التخفيف من المشروبات الروحية والتدخين ومضاعفة ممارسة الرياضة.

الثور
مهنيًا: تشعر بالقوّة على مواجهة الظروف الطارئة وتتمتّع بإرادة قويّة حيوية عظيمة تؤهّلك للمنافسة والنجاح والتفوّق.
عاطفيًا: يشكل هذا اليوم محطة مهمة في حياتك العاطفية، وتتخلص من جدال حول قصة عاطفية أو حتى مالية.
صحيًا: أنصح لك البقاء بعيدًا عن بعض الأعمال المتعبة أو التي قد ترهقك.

الجوزاء
مهنيًا: تكون الطموحات كثيرة لكن التخوف من عرقلة يبقى حاضرًا، وخصوصًا أن الزهرة والشمس يعاكسان القمر في برجك.
عاطفيًا: أنت مدعو الى الاهتمام بالشريك والبقاء بقربه أطول وقت ممكن، وحاول أن تتجنّب النزاعات والدعاوى القضائية والأسفار.
صحيًا: تعتقد أن عدم ممارستك الرياضة لا تنتج منه عوارض لاحقًا، أنت مخطئ.

السرطان
مهنيًا: يفرض عليك هذا اليوم بعض التأني والانتباه الشديد والحذر في الكلام ومحاولة الشرح الواضح والمقنع كي تحصل على ما تريد.
عاطفيًا: تجد سهولة غير متوقعة في التعامل مع الشيك، كذلك تلقى منه كل الدعم المعنوي وغيره في ما تخطط له.
صحيًا: تلاحظ منذ مدة أن شعرك يتساقط بكثرة، فتسارع إلى الطبيب لمعرفة السبب.

الأسد
مهنيًا: تتواصل بشكل لطيف مع الزملاء والعاملين في مجالك المهني وتنفّذ رغباتك، وتتلقى ما يسعدك من معلومات وأخبار.
عاطفيًا: لا تحاسب الحبيب على كل كلامه حتى لو كان قاسيًا بعض الشيء، فتصرفاتك معه لم تكن أفضل في المدة الأخيرة.
صحيًا: قلّة الحركة والإكثار من تناول الطعام لا يتناسبان مع وضعك الصحي، فسارع الى ممارسة الرياضة.

العذراء
مهنيًا: توقعاتك والمحاذير التي كنت تخشاها، يبدو أنها ستواجهك في الأيام المقبلة لكنّك تتخطى المرحلة بأقلّ ضرر ممكن.
عاطفيًا: تتغلب اليوم على الكثير من الضغوط وتتخذ القرار الأمثل بغية التخلص مما يزعج الشريك.
صحيًا: لا تقترب إطلاقًا من المأكولات الدسمة، ولا تحاول طلب المأكولات الجاهزة، فهي لا تفيدك إطلاقًا.

الميزان
مهنيًا: يشير هذا اليوم إلى فترة مليئة بالحركة والسفر واللقاءات، وقد تضطر إلى الاهتمام بشؤون تشغلك عن المشاريع الجديدة.
عاطفيًا: الأجواء لا تساعدك اليوم على التعاطي مع الشريك كما هي العادة ما يثير استغرابه نوعًا ما.
صحيًا: تتفاعل بقوة مع النشاطات الرياضية وتشارك في كل ما هو مفيد للصحة.

العقرب
مهنيًا: تتلقى الأجوبة التي طالما انتظرتها وتحصل على فرصة ثمينة لاظهار كفاءة وجدارة.
عاطفيًا: بعض الانفعالات والمواقف السلبيّة تفسد الأجواء الجميلة وتثير الحساسيات بينك وبين الشريك.
صحيًا: أبذل قصارى جهدك للقيام بساعة تمارين رياضية كل يوم، واتبع معها حمية غذائية مدروسة.

القوس
مهنيًا: لهذا اليوم التأثير الإيجابي في أوضاعك المالية أو يتحدث عن تغييرات تحصل في هذا الإطار ولوعلى المدى البعيد.
عاطفيًا: تحاول أن تجد الحلول للمشكلات من دون تشنّج، المهم أن تنفتح على المحيط وأن تعبّر عن رغباتك وطريقة تفكيرك بلا تحفظ.
صحيًا: لا تدع خيارك يميل نحو كل ما قد يعرض صحتك للخطر، إنتبه وكن واعيًا.

الجدي
مهنيًا: تتراجع الحظوظ عن دعمك، بعد مراحل طوال من الأبواب المفتوحة، وتخضع لضغط كبير وتواجه بعض العراقيل.
عاطفيًا: علاقتك العاطفية تكون مميزة، السفر مع الشريك مشروعكما المفضل لتجديد شهر العسل.
صحيًا: انتبه إلى صحتك ولا تجعل كل شيء يتراكم عليك بصورة مفاجئة.

الدلو
مهنيًا: تتفق مع جماعات جديدة وترتبط بصداقات مهمة، محبة الزملاء تزداد يومًا بعد يوم، والفضل طريقة معالجتك الأمور بصدق وشفافية.
عاطفيًا: تعرف جيدًا كيف تنال إعجاب الحبيب وتثيره بجاذبيتك وشخصيتك الممتعة وروحك المرحة.
صحيًا: الامتناع عن بعض المأكولات المفضلة لديك مفيد، ولا سيما أنها غنية بالدهنيات والنشويات المسببة للبدانة.

الحوت
مهنيًا: يوفّر لك هذا اليوم صداقات حلوة ولقاءات وتغييرًا يطرأ ويدعوك إلى المجازفة فتقدم بلا خوف.
عاطفيًا: تكثر المساعي لتمتين أواصر العلاقة والمصالحة، من خلال لقاءات رومانسية أو جلسات حميمة دافئة.
صحيًا: الوضع الصحى مستقر مع بعض المشاكل البسيطة التي تخص الجهاز الهضمي والدورة الدموية.

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