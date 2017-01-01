عضو سابق بالكونجرس: قطر فى موقف ضعيف وتدعم الإخوان الإرهابية

قال نيوت جنجريش، عضو الكونجرس السابق، إن النظام القطري في موقف ضعيف، ويبحث عن سبيل لإرضاء الولايات المتحدة الأمريكية.



وأضاف "جنجريش"، خلال حديث مع قناة فوكس نيوز الأمريكية، أن نظام الدوحة يدعم بقوة تنظيم الإخوان الذي يعده ترامب تنظيما إرهابيا منبوذا من دول الجوار والمنطقة العربية.



وأوضح "جنجريش"، الذي يعمل متحدثا باسم الكونجرس الأمريكي، أن قطر لا تلتزم بمعايير المنافسة التجارية الشريفة، كما سلَّط الضوء على الطيران القطري الذي يقلل من تعريفته بشكل غير شريف ويتحمل خسائر، من أجل الضغط على شركات الطيران الأمريكية.



وأشار "جنجريش" إلى اتخاذ الإدارة الأمريكية موقفا حازما تجاه الدوحة وأميرها للالتزام بالمنافسة التجارية الشريفة.