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عالم

فن الإجازة...6 وسائل للحصول على عطلة سعيدة.. أبرزها اليوجا وإغلاق الـ«واى فاى»

الثلاثاء 09/يوليه/2019 - 01:36 ص
جريدة الدستور
هالة أمين
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أجرت الجمعية الأمريكية للطب النفسى دراسة حول الوسائل التى يمكن من خلالها الحصول على إجازة سعيدة، وتوصلت إلى ٦ طرق للاستفادة من العطلات دون توتر أو ارتباط بأجواء العمل.

وقالت كاثلين هول، المؤسس الرئيس التنفيذى لشبكة Mindful Living Network، إن أوقات الإجازات غالبًا ما تتداخل مع العمل، حيث يتورط البعض فى بعض المهام وهم أثناء فترة عطلاتهم، ما يضر الصحة العامة للجسم ويؤدى إلى أزمات نفسية أخرى.

ذكرت الدراسة، وفقًا لمجلة تايم الأمريكية، أن ٢١٪ من البالغين فى الولايات المتحدة يشعرون بالتوتر خلال فترة إجازاتهم وأن ٢٨٪ منهم عملوا خلال فترة إجازاتهم، ما تسبب فى آثار سلبية كبيرة عليهم، حيث يكون الجسم فى حاجة إلى الراحة والهدوء والاسترخاء.

وأضافت أن صاحب العمل يجب أن يحترم أوقات الإجازات وألا يورط مرءوسيه فى أى أعمال أو مهام خلال تلك الفترة، حتى تتحقق لهم حالة الهدوء والانفصال التام عن المشاغل والأعباء.

وأشارت إلى أن الطريقة الأولى للحصول على إجازة سعيدة وهادئة، هى مشاركة خططك للعطلة مع رئيسك فى العمل.

وشجع الخبراء العاملين باستشارة رؤسائهم فى كيفية قضاء الإجازة، بهدف مشاركتهم الشغف بالعطلة، وحتى يستوعبوا فكرة أن مرءوسيهم فى إجازة ولا يجب شغلهم أو تكليفهم بأى مهام خلالها.

ونصح ديفيد بالارد، مدير مكتب علم النفس التطبيقى فى الجمعية الأمريكية للطب النفسى، بالتفكير فى إنهاء المهام الرئيسية التى سيتم تكليفك بها قبل فترة من الإجازة، حتى تتمكن من وضع سيناريوهات جيدة للعطلة، مضيفًا أن اتخاذ هذه الخطوات الوقائية يمكن أن يساعد فى التخلص من القلق من اقتحام أى طوارئ لعطلتك.

ونصح الخبراء بعدم التحقق المستمر من البريد الإلكترونى أو الحسابات على «السوشيال ميديا» خلال فترة الإجازة، حتى لا يتسبب ذلك فى كسر حالة الهدوء والاسترخاء.

وذكرت كاثلين هول أن أدمغتنا متصلة بالتكنولوجيا دائمًا، حيث أظهرت دراسة أُجريت عام ٢٠١٦ من قِبل شركة الأبحاث دى سكوت، أن الشخص العادى يفحص هاتفه الذكى ويفحص الشاشة آلاف المرات فى اليوم.

وذكرت الدراسة أن أكبر الأزمات التى يسببها الاتصال الدائم بالهواتف الذكية التوتر الذى يحيل دائمًا إلى مشكلات العمل وتوابعه والمهام المنتظرة عقب الانتهاء من العطلة وغيرها.

وقال بيل بيكر، الأستاذ المساعد بكلية فرجينيا للتكنولوجيا، الذى يدرس السلوك التنظيمى، إن عادة فحص الهاتف والبريد الإلكترونى أكثر الأشياء التى تسبب القلق والتوتر وتسهم فى إفساد الأجواء الترفيهية.

وأضاف: «غالبًا ما يزيد القلق مع الفحص المستمر لرسائل البريد الإلكترونى والأصوات والتنبيهات، ويحيلك ذلك إلى العمل ولا يسمح لك بإعادة شحن طاقتك وتطوير أدائك».

وقال «بالارد» إن الإنسان يحتاج إلى الانقطاع الدائم عن كل ما يعكر صفوه ومزاجه خلال الإجازة، ولن يتأتى له ذلك إلا بالانقطاع عن التواصل والدردشة على المواقع الإلكترونية.

وطالب جايمى كورتز، أستاذ علم النفس بجامعة جيمس ماديسون، بفصل أجهزة الـ«واى فاى» أو شبكات الهواتف خلال فترة الإجازة بهدف الاستمتاع بالأجواء دون منغصات أو توتر.

ونصحت الدراسة بقضاء أوقات من الإجازات خارج المنازل، لأنها تسهم فى تجديد النشاط وإزالة التوتر خلال العطلة.

وقالت الدراسة إن الطبيعة لديها قدرة لا تُصدق على تحقيق الاسترخاء والشفاء من الأمراض، كما تسهم فى تخفيف الضغوط على العاملين، خاصة لو كانوا يقضون أوقاتًا كبيرة داخل المكاتب.

وتوصلت دراسة أخرى، نُشرت عام ٢٠١٤ فى مجلة Frontiers in Psychology، إلى أن الأشخاص المتفوقين فى العمل الذين لديهم تطور مستمر فى الأداء، لهم علاقة قوية بالطبيعة.

وذكرت أن الطبيعة لديها تأثير إيجابى على النشاط والحيوية والرضا عن الحياة بشكل عام، فى حين أن الأشخاص الأقل ارتباطًا بالطبيعة ولا يقضون أوقاتًا فى الهواء الطلق يعانون باستمرار من أزمات الضغوط والتوتر. وأوصت جمعية القلب الأمريكية بقضاء بعض الأوقات فى الخارج لتقليل التوتر والقلق وتعزيز الرفاهية العامة للشخص.

وأكدت أن الاسترخاء إحدى أهم الوسائل التى تمنح الإنسان إجازة هادئة وسعيدة، لأنه يخفف من الأحمال والمشاغل، ويساعد على تهيئة الجسم للعودة للعمل مرة أخرى بنشاط وحيوية.

وأشارت الدراسة إلى أن من بين الأشياء التى تحقق الاسترخاء، ممارسة اليوجا أو المشى مسافات طويلة.

وقال «بالارد» إن الأنشطة الترفيهية تحفز العقل وتساعد على التعافى من ضغوط العمل، سواء كان ذلك فى نزهة بالمتاحف أو ممارسة اليوجا أو تعلم الغوص.

وأوصت الدراسة العامل بأن يكون عفويًا فى كل تصرفاته حتى لا يعبأ بالضعوط والمتاعب اليومية.

وقال «كورتز» إن العفوية فى التخطيط للإجازة ضرورية أيضًا لقضاء عطلة سعيدة، بدلًا من الاستغراق فى التفكير ووضع الخطط للأماكن والرحلات التى ترغب فى القيام بها وقت الإجازة، ما يفسد عليك متعتها.

وذكرت دراسة، أُجريت عام ٢٠١٨ فى مجلة Current Opinion in Psychology أن من يخططون لإجازاتهم بشكل عفوى يكونون أكثر استمتاعًا بها عن الأشخاص الذين يضغطون أنفسهم فى وضع الخطط.

ونصحت الدراسة بوضع خطة تهيئة للجسم وللحالة النفسية من أجل التمهيد للعودة إلى العمل مرة أخرى، فيما اقترح «بالارد» إجراء تهيئة نفسية حتى لا تُحدث العودة إلى العمل أزمات وضغوطًا جديدة.

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