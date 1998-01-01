الثلاثاء 09 يوليه 2019 الموافق 06 ذو القعدة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads
ads

اقتصاد

بالصور.. التفاصيل الكاملة لمزاد سيارات مصادرات الجمارك

الثلاثاء 09/يوليه/2019 - 07:37 ص
التفاصيل الكاملة
التفاصيل الكاملة لمزاد سيارات مصادرات الجمارك
حسن كامل
طباعة
تعقد فى الثانية عشرة ظهرا من يوم الاربعاء القادم الموافق 2019710 بقاعة النادى المصرى القاهرى بعين الصيرة بجوار حديقة الفسطاط، جلسة المزاد العلني المقررة لبيع عدد 25 لوط سيارات ولوط موتور وارد من الخارج والمخزنة بساحة جمارك السيارات بمطار القاهرة الدولي.

والسيارات التى سيتم عقد جلسة المزاد لبيعها هي من تنازلات ومصادرات مصلحة الجمارك وارد الخارج بعدد 25 لوط سيارة ماركات وطرازات وموديلات متنوعة ومنها ( مرسيدس - تويوتا - فولكس - جي ام سي - شيفروليه - متسوبيشي - فورد - جاجوار - هيونداي - سانج يونج - كرايسلر - سيتروين - أودى - مازدا - ولوط موتور).

وتُباع كراسة الشروط الخاصة بالمزاد بمقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية بمبلغ 400 جنيه 7 شارع دكتور محمد حامد فهمي، متفرع من شارع التحرير المواجهة لبنك فيصل الإسلامي بالدقي.

وقد بدأت معاينة السيارات بساحة جمارك سيارات جمارك القاهرة بمطار القاهرة الدولية بالقرب من موقف الأتوبيسات بمطار القاهرة خلال أيام العمل الرسمية وتستمر حتى يوم عقد المزاد من الساعة 9 صباحا وحتى 2 ظهرا.

ويتم تقديم بطاقة الرقم القومى للأفراد العاديين على أن تكون سارية ويتم تقديم البطاقة الضريبية شرط دخول المزاد للخاضعين لها (التجار).

ويتم البيع وفقا لأحكام القانون رقم 86 لسنة 1998 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية وطبقا للترتيب الوارد بكراسة الشروط ويباع كل لوط على حده وبدون عموله.

وعلى من يرغب في الاشتراك في المزاد سداد مبلغ تأمين دخول المزاد بقيمة 10 آلاف جنيه بخزينة جمرك سيارات بمطار القاهرة كتأمين مؤقت بخزينة الجمارك أو أثناء المزاد ولا يرد التامين المؤقت إلا بعد انتهاء الجلسة.

وفي حالة عدم رسو أي لوط من السيارات على المشترك في المزاد يتم استرداد التامين، كما يتم خصم التأمين من سعر السيارة في حالة رسو اللوط على المشترك.

وعلى كل مشتري يرغب في شراء أكثر من لوط دفع وصل تأمين قبل البدء في التزايد في اللوط الثانى ويتم وضع وصل تأمين لكل لوط على حده، كما يسدد من يرسو عليه المزاد 30% من ثمن السيارة المباعة بمجرد انتهاء المزاد.

وفي حالة عدم السداد أو سحب المتزايد عطاؤه يصبح التامين المؤقت حقًا للجهة الإدارية، ويتم سداد مقدم الثمن نقدًا بخزينة الهيئة أو بشيك مصرفي مقبول الدفع.

ويتم سداد باقي المبلغ الـ 70%، خلال 15 يومًا من اليوم التالي لرسو المزاد عليه كما يجوز منح مهلة إضافية للسداد مدتها 10 أيام بموافقة السلطة المختصة.

وإذا تأخر الراسي عليه المزاد عن السداد في المدة المحددة، تصبح المبالغ المدفوعة حقًا للجهة الإدارية ويصبح العقد مفسوخًا دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراءات قضائية ما لم تقرر السلطة منحه مهلة إضافية أخرى للسداد مع تحميله بمقابل تأخير يعادل سعر الفائدة كما أنه حالة التأخير في الاستلام خلال عشرون يومًا من تاريخ الإخطار تحصل مصروفات تخزين بواقع 1%، عن كل أسبوع تأخير أو جزء منه وبحد أقصى خمسة أسابيع.

ولا يرد ثمن كراسة الشروط بينما يتم رد مبلغ 10 ألاف جنيه التي تدفع كتأمين لدخول المزاد في حالة عدم الشراء.

ويتم تسليم اللوطات المباعة بعد اعتماد السلطة المختصة.ويحق للمشترك في المزاد خلال عملية المعاينة اصطحاب أشخاص آخرين لديهم خبرة في معاينة السيارات.

كما يتم الترخيص لمن يرسو عليه المزاد طبقا لقانون المرور رقم 121 لسنه 2008 ويحصل على كتاب من مرور الميناء الذي تم عليه المزاد وكتاب آخر من الإدارة العامة لجمارك السيارات ويتوجه به للمرور محل إقامته للترخيص.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 20 ساعة

صحيفة إماراتية: مصر تفسد مخططات أردوغان للسيطرة على شرق المتوسط

منذ حوالي 12 ساعة

سعر الدولار خلال التعاملات المسائية اليوم

منذ حوالي 10 ساعات

"صلاح يواصل سقوطه".. ماذا قدّم فتى نجريج لمصر حتى يمنّ عليها؟

منذ حوالي 9 ساعات

"وجوه لا يطيقها الجمهور".. هل يحترم أحمد شوبير نفسه ويعتزل الإعلام؟

ads

الصور

image description

تونس تقصى غانا بركلات الترجيح وتتأهل لربع نهائى أمم أفريقيا

image description

فرحة لاعبي الجزائر والجمهور بالصعود إلى ربع نهائي الأمم الأفريقية

image description

مباراة صعود الجزائر إلى ربع نهائي أمم أفريقيا بفوز كاسح على غينيا

image description

بكاء صلاح بعد خروج المنتخب من امم افريقيا

image description

بكاء ورده للخروج من كان 2019

ads

الأكثر قراءة

"وجوه لا يطيقها الجمهور".. هل يحترم أحمد شوبير نفسه ويعتزل الإعلام؟

"صلاح يواصل سقوطه".. ماذا قدّم فتى نجريج لمصر حتى يمنّ عليها؟

مفاجأة.. تفاصيل السهرة الحمراء لـ"أجيري" قبل مباراة جنوب أفريقيا بيوم

حرس أردوغان يشتبكون مع شرطة الحدود البوسنية

ستوديو

علاء نبيل يفجر مفاجأة: "وكيل لاعبين وراء التراجع عن استبعاد وردة"

علاء نبيل يرشح 4 أسماء لتولي القيادة الفنية لمنتخب مصر

تعرف على سر احتفاظ يوسف وهبي ببدلة "مهلهة" وأبيض بـ "باروكة" مخيفة

بعد هروبها من مصر.. الراقصة جوهرة تطير إلى بيروت

ads

رياضة

حسام البدرى يكشف حقيقة رحيل قفشة وعبدالله السعيد إلى الزمالك

هيجوايين يصر على رفض روما

رد قوى من نادال على عدم أحقيته بالملعب الرئيسى فى ويمبلدون

يوفنتوس يكشف نواياه بشأن مويس كين

الرئيس نيوز

السيسي: أفريقيا قطعت شوطا طويلا على طريق التكامل والاندماج

حبس مدرس بجامعة دمنهور 15 يوما بتهمة "التزوير والابتزاز"

سويلم: "الأموال العامة" ستحقق في توزيع تذاكر مونديال روسيا وكأس أفريقيا

"طفح المجاري" في شوارع الجيزة.. الأزمة التائهة بين أجهزة المحافظة

منوعات

دراسة تنصح مرضى السكري بأكل هذه الوجبة باستمرار

كيف تحصل على صور رائعة بطرق بسيطة

نجمة هندية تواجه انتقادات بعد شكواها من سلوك مسؤول فندق

فرصة لسكان موسكو لرؤية مركبة الفضاء الدولية بالعين المجردة

كشكول

كنترولات الثانوية تنتهي من تصحيح 13 مادة.. وتواصل تقدير 6 مواد غدا

"التعليم" تعلن عن مد فترة التقديم للطلاب للالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية

فتح باب القبول للالتحاق بجامعة هارتفوردشير البريطانية بالعاصمة الإدارية.. سبتمبر المقبل

جامعة الإسكندرية تعتزم إنشاء مركز الطب الدقيق

إسلام سياسي

وسائل أعلام تركية تنتقد أردوغان بسبب أخونة طلاب الجامعات

منشقة إخوانية : نقبل المراجعات الفكرية في السجون بشروط

اتهامات جديدة لـ إخوان اليمن باستهداف المدنيين العزل في مأرب

منظمة حقوقية تتواصل مع نائبة فرنسية لمنع تمويل قطر للإرهابيين

مقالات الرأي
ولاء الشيخ
تعاون لا صدام
لواء.حمدى البطران
السيرة الهلالية
محمد العسيري
محمد العسيرى يكتب :الصعيد الجديد
ماجد حبته
سمكرية.. سفراء وجواسيس
المزيد
ads

الثقافة

صدور كتاب "فلسفة العلم الفيزيائى" فى نسخته العربية

مكتبة مصر الجديدة تحيى ذكرى ميلاد "الشيخ إمام" الليلة

"استراتيجية مواجهة التغييرات المناخية" بمركز الحرية اليوم

صدور ديوان "كراسة رسم" عن دار ماهى للنشر

صفحتنا ع الفيس بوك