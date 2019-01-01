التحالف العربى يسقط طائرة حوثية بدون طيار باتجاه السعودية

أكد العقيد الركن تركي المالكي المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن أن قوات التحالف تمكنت، مساء الإثنين، من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار (مسيّرة) أطلقتها المليشيا الحوثية المدعومة من إيران باتجاه السعودية مستهدفة المدنيين.



وأوضح العقيد المالكي أن الأداة الإجرامية الإرهابية الحوثية مستمرة في إطلاق الطائرات بدون طيار لتنفيذ الأعمال العدائية والإرهابية باستهداف المدنيين والمنشآت المدنية، ولم يتم تحقيق أي من أهدافها ويتم تدميرها وإسقاطها.



وشدد المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي على تنفيذ الإجراءات الرادعة ضد هذه المليشيا الإرهابية وتحييد القدرات الحوثية بكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.



وفي وقت سابق اليوم، تمكنت القوات البحرية للتحالف من إحباط محاولة إرهابية من قبل المليشيا الحوثية لاستهداف إحدى السفن التجارية جنوب البحر الأحمر، بواسطة قارب مسير مفخخ بالمتفجرات من نوع blue fish.



وأكد المالكي أن المليشيا الحوثية لا تزال تنتهك القانون الدولي الإنساني باستهداف المناطق والأهداف المدنية.