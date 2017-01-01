صور.. فريق طبى بمستشفى طنطا ينجح فى إعادة نصف ذراع مبتور لطفل

أعلن الدكتور مجدي سبع، رئيس جامعة طنطا، عن نجاح فريق طبي من جراحين مستشفي الطوارئ الجامعي بطنطا في إنقاذ طفل يبلغ من العمر 15 عاما تعرض لحادث نتج عنه بتر كامل ليده، حيث نجح الفريق في توصيل الساعد والكف المبتورين بمهارة.



وقال د. أحمد غنيم عميد طب طنطا ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، إنه تم عمل جميع الإشاعات اللازمة للطرف المبتور والجزء السليم فور وصول الحالة للمستشفى، كما تم تشكيل ٤ فرق عمل على الفور من أقسام جراحة التجميل وجراحة الأوعية الدموية وجراحة العظام والأعصاب والتخدير والعناية المركزة.



وعلى الفور تم نقل الطفل إلى العمليات، حيث أجريت له عملية جراحية ناجحة استغرقت 7 ساعات، قام بها فريق طبي متميز من أقسام جراحة التجميل والعظام والتخدير ضم كل من الأطباء نادر المليجى، وهاشم عياد، وطارق شكر، وسمير غرابة، وابراهيم مصطفي، وعلي عطا، وطارق أبو النور، ومحمد عبد الواحد، ومحمد السيد، وأحمد الكاشف، ومحمد جمال.



ونجح الفريق الطبي في توصيل الأعصاب المتهتكة والأوعية الدموية والشرايين والأوتار والعضلات وتثبيت العظام بالشرايح والويرات اللازمة، ويرقد الطفل الآن بقسم التجميل بالطوارئ لتلقي العلاج اللازم.