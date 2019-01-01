تونس تقصى غانا بركلات الترجيح وتتأهل لربع نهائى أمم أفريقيا

تأهل منتخب تونس للدور ربع النهائي بكأس أمم أفريقيا "مصر 2019" بعد إقصاء نظيره الغاني من دور الـ16 بركلات الترجيح، عقب تعادل المنتخبين 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي في المباراة التي أقيمت مساء الأحد.



أحرز طه ياسين الخنيسي هدف تونس في الدقيقة 76 بعد تمريرة من زميله وجدي كشريدة، فيما جاء هدف غانا في الدقيقة 90 عن طريق رامي بدوي مدافع "نسور قرطاج" بالخطأ في مرماه، لينتهي الوقت الأصلي بالتعادل 1-1 لتتجه المباراة إلى شوطين إضافيين.



ولم يشهد الشوطان الإضافيان أي أهداف ليلجأ المنتخبان لركلات الترجيح التي حسمها المنتخب التونسي بنتيجة 5-4، ليضرب منتخب تونس موعدا مع مدغشقر في ربع نهائي أمم أفريقيا، الخميس المقبل.



يذكر أن آلان جيريس، مدرب تونس، أخرج الحارس الأساسي معز حسن قبيل نهاية الشوط الإضافي الثاني، ليدفع ببديله فاروق بن مصطفى في ركلات الترجيح.



واعترض حسن على القرار قبل أن يتدخل زملاؤه في محاولة لإقناعه بالخروج من أرض الملعب.