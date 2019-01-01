الليلة.. افتتاح معرض "كاريكاتير من كوبا" بمعهد لاونج جوتة

يستضيف مشروع التحرير لاونج جوته، بالتعاون مع اتحاد منظمات رسامي الكاريكاتير (فيكو مصر)، والجمعية المصرية للكاريكاتير، معرض "كاريكاتير من كوبا"، وذلك في تمام الساعة السابعة، من مساء اليوم الثلاثاء، بمقر مشروع التحرير لاونج جوته بوسط البلد.



يفتتح المعرض خورخي ماسون رودريجيز المستشار الثقافي الكوبي بالقاهرة، والفنان محمد عفت رئيس اتحاد منظمات رسامي الكاريكاتير، وفنان الكاريكاتير الكوبي آريس، ومنى شاهين مديرة مشروع التحرير لاونج جوته، بحضور نخبة من الفنانين، والمهتمين بفن الكاريكاتير.



يضم المعرض ما يقرب من 55 لوحة كاريكاتيرية، تعبر بطريقة ساخرة عن العديد من الموضوعات المختلفة كالتحرش، والهجرة، والفقر، ويشارك به 16 فنان من أهم فناني الكاريكارتير في كوبا، منهم الفنانون أريستيد هيرنانديز، يومنس ديل تورو، أليخاندرو فالكو، ألفريدو مارتيرينا، أنجيل بوليجان، توماس رودريجيز، أنجيل فرنانديز.



يأتي المعرض في إطار فعاليات الملتقى الدولي السادس للكاريكاتير، والذي يرأسه الفنان جمعة فرحات، والقوميسير العام الفنان فوزي مرسي، ويستمر الملتقى حتى 21 يوليو الجاري.