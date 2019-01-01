اليوم.. ورشة خزف وبانتومايم وكارتون بمهرجان "أجازة سعيدة"

تستمر فعاليات مهرجان "أجازة سعيدة" الذي ينظمه قطاع صندوق التنمية الثقافية، بمناسبة الأجازة الصيفية بساحة الهناجر للأطفال، لليوم الثالث، حيث تبدأ اليوم الثلاثاء٬ ورشة الخزف من إشراف فنانو مركز الحرف التقليدية بالفسطاط وورشة الركن الأخضر التي يشرف على تقديمها الإدارة العامة للتوعية الثقافية البيئية بوزارة البيئة، كما يقدم نادي سينما الكارتون المصري مسلسل "فطين وبلبل" من مصر بالإضافة إلى عرض البانتومايم.



يذكر أن برنامج "أجازة سعيدة" يتضمن أنشطة ثقافية وفنية متعددة للأطفال، من بينها: ورش فنية فى مجالات مختلفة منها: الرسم، الأشغال اليدوية، الخزف وتعليم فن الكاريكاتير، بالإضافة إلى عروض فنية بالتعاون مع قطاع الإنتاج الثقافي منها فقرات من السيرك القومى التابع للبيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية وعروض الأراجوز وخيال الظل "فرقة ومضة"، عروض الساحر، بانتومايم، حكي، عروض مسرح القاهرة للعرائس التابع للبيت الفني للمسرح وتقديم عروض يومية لأفلام الرسوم المتحركة.