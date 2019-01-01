أسواق للمعلومات السلعية: تراجع أسعار الذرة والسكر والصويا وأرز الشعير
الثلاثاء 09/يوليه/2019 - 01:07 ص
اكرم عمرانطباعة
رصد مؤشر "أسواق للمعلومات المالية والسلعية" استقرار غالبية السلع لدى معاملات البورصات السلعية العالمية أمس الإثنين ٧ يوليو.
ولم يظهر مؤشر الارتفاع أمام أي سلعة في حين ظهر مؤشر الانخفاض أمام السكر وأرز الشعير العريض والذرة والصويا 47، وجاءت قائمة الأسعار كالتالي:-
قمح 11.5 أوكرانى 3870 جنيها طن صب أرضه
قمح 11.5 روسى 3900 جنيه طن صب أرضه
قمح 11.5 أمريكى 3920 جنيها طن صب أرضه
دقيق -24 4700 جنيه طن معبأ أرضه
دقيق -27 4900 جنيه طن معبأ أرضه
ردة محلى 3550 جنيها طن معبأ أرضه
أرز شعير عريض 5000 جنيه طن معبأ أرضه
أرز شعير رفيع 4500 جنيه طن معبأ أرضه
أرز أبيض بلدى عريض – كسر 3% 9200 جنيه طن معبأ أرضه
أرز أبيض بلدى عريض– كسر 10: 12% 8100 جنيه طن معبأ أرضه
أرز أبيض بلدى رفيع – كسر 10: 12% 7000 جنيه طن معبأ أرضه
زيت صويا مكرر 13000 جنيه طن صب أرضه
زيت أولين RBD 9200 جنيه طن صب أرضه
زيت ذرة خام 12200 جنيه طن صب أرضه
زيت عباد الشمس مكرر 15400 جنيه طن صب أرضه
سكر مكرر 7000 جنيه طن معبأ أرضه
نشا غذائى 7100 جنيه طن معبأ أرضه
جلوكوز 6900 جنيه طن صب أرضه
فول بلدي – رفيع – محصول جديد 20000 جنيه طن معبأ أرضه
فول بلدي – عريض – محصول جديد 11900 جنيه طن معبأ أرضه
فول ليتوانى 9750 جنيها طن معبأ أرضه
فول أسترالي 11750 جنيها طن معبأ أرضه
فول كندى 9200 جنيه طن معبأ أرضه
فول أثيوبى 10500 جنيه طن معبأ أرضه
فول إنجليزى 8800 جنيه طن معبأ أرضه
ذرة برازيلى أرجنتينى 3650 جنيها طن صب أرضه
ذرة أوكرانى 3450 جنيها طن صب أرضه
ذرة رومانى بلغارى 3460 جنيها طن صب أرضه
صويا 47 6700 جنيه طن صب أرضه
صويا 46 6350 جنيها طن معبأ أرضه
صويا 44 6050 جنيها طن معبأ أرضه
ذرة صويا أمريكي 6650 جنيها طن صب أرضه
بذرة صويا أرجنتينى 6600 جنيه طن صب أرضه
بذرة صويا براجواى 6450 جنيها طن صب أرضه
دى دى جى إس أمريكى 5350 جنيها طن معبأ أرضه
جلوتين مستورد 12000 جنيه طن معبأ أرضه
جلوتين محلى 11900 جنيه طن معبأ أرضه
جلوتو فيد محلى 3450 جنيها طن معبأ أرضه
كسب عباد – 36% 4750جنيها طن معبأ أرضه
داكوتا جولد دي دي جي اس 7200 جنيه طن
صب وصال صويا بيست (بروتين صويا محمي) 13800 جنيه طن معبأ وصال
علف بادي تسمين سوبر 23% 6650 جنيها طن معبأ أرضه
علف نامي تسمين سوبر 21% 6550 جنيها طن معبأ أرضه
علف ناهي تسمين سوبر 19% 6450 جنيها طن معبأ أرضه
علف بادي نامي 21% 6200 جنيه طن معبأ أرضه
لحم أبيض دواجن 24 جنيها كيلو
لحم أحمر دواجن 28 جنيها كيلو
حديد 11500 جنيه طن أرضه
خردة الحديد 5250 جنيها طن أرضه
خام الألومنيوم – مدرفلات بارد 49000 جنيه طن أرضه
خام الألومنيوم – بثق 57000 جنيه طن أرضه
خام الألومنيوم – أقراص بروفايل 62000 جنيه طن أرضه
خام النحاس الأحمر - كابلات 101500 جنيه طن أرضه
خام النحاس الأحمر - بارات 110000 جنيه طن أرضه
الأسمنت 820 جنيها طن أرضه
يوريا 5200: 5400 جنيه طن أرضه
النترات 5100: 5300 جنيه طن أرضه
فوسفات ناعم 1550 جنيها طن أرضه
فوسفات خشن 2050 جنيها طن أرضه
الذهب - 21 653 جنيها جرام
الذهب - 24 745 جنيها جرام
الدولار الأمريكي "بنك مركزي" شراءبيع 16.54 16.66 جنيه
ولم يظهر مؤشر الارتفاع أمام أي سلعة في حين ظهر مؤشر الانخفاض أمام السكر وأرز الشعير العريض والذرة والصويا 47، وجاءت قائمة الأسعار كالتالي:-
قمح 11.5 أوكرانى 3870 جنيها طن صب أرضه
قمح 11.5 روسى 3900 جنيه طن صب أرضه
قمح 11.5 أمريكى 3920 جنيها طن صب أرضه
دقيق -24 4700 جنيه طن معبأ أرضه
دقيق -27 4900 جنيه طن معبأ أرضه
ردة محلى 3550 جنيها طن معبأ أرضه
أرز شعير عريض 5000 جنيه طن معبأ أرضه
أرز شعير رفيع 4500 جنيه طن معبأ أرضه
أرز أبيض بلدى عريض – كسر 3% 9200 جنيه طن معبأ أرضه
أرز أبيض بلدى عريض– كسر 10: 12% 8100 جنيه طن معبأ أرضه
أرز أبيض بلدى رفيع – كسر 10: 12% 7000 جنيه طن معبأ أرضه
زيت صويا مكرر 13000 جنيه طن صب أرضه
زيت أولين RBD 9200 جنيه طن صب أرضه
زيت ذرة خام 12200 جنيه طن صب أرضه
زيت عباد الشمس مكرر 15400 جنيه طن صب أرضه
سكر مكرر 7000 جنيه طن معبأ أرضه
نشا غذائى 7100 جنيه طن معبأ أرضه
جلوكوز 6900 جنيه طن صب أرضه
فول بلدي – رفيع – محصول جديد 20000 جنيه طن معبأ أرضه
فول بلدي – عريض – محصول جديد 11900 جنيه طن معبأ أرضه
فول ليتوانى 9750 جنيها طن معبأ أرضه
فول أسترالي 11750 جنيها طن معبأ أرضه
فول كندى 9200 جنيه طن معبأ أرضه
فول أثيوبى 10500 جنيه طن معبأ أرضه
فول إنجليزى 8800 جنيه طن معبأ أرضه
ذرة برازيلى أرجنتينى 3650 جنيها طن صب أرضه
ذرة أوكرانى 3450 جنيها طن صب أرضه
ذرة رومانى بلغارى 3460 جنيها طن صب أرضه
صويا 47 6700 جنيه طن صب أرضه
صويا 46 6350 جنيها طن معبأ أرضه
صويا 44 6050 جنيها طن معبأ أرضه
ذرة صويا أمريكي 6650 جنيها طن صب أرضه
بذرة صويا أرجنتينى 6600 جنيه طن صب أرضه
بذرة صويا براجواى 6450 جنيها طن صب أرضه
دى دى جى إس أمريكى 5350 جنيها طن معبأ أرضه
جلوتين مستورد 12000 جنيه طن معبأ أرضه
جلوتين محلى 11900 جنيه طن معبأ أرضه
جلوتو فيد محلى 3450 جنيها طن معبأ أرضه
كسب عباد – 36% 4750جنيها طن معبأ أرضه
داكوتا جولد دي دي جي اس 7200 جنيه طن
صب وصال صويا بيست (بروتين صويا محمي) 13800 جنيه طن معبأ وصال
علف بادي تسمين سوبر 23% 6650 جنيها طن معبأ أرضه
علف نامي تسمين سوبر 21% 6550 جنيها طن معبأ أرضه
علف ناهي تسمين سوبر 19% 6450 جنيها طن معبأ أرضه
علف بادي نامي 21% 6200 جنيه طن معبأ أرضه
لحم أبيض دواجن 24 جنيها كيلو
لحم أحمر دواجن 28 جنيها كيلو
حديد 11500 جنيه طن أرضه
خردة الحديد 5250 جنيها طن أرضه
خام الألومنيوم – مدرفلات بارد 49000 جنيه طن أرضه
خام الألومنيوم – بثق 57000 جنيه طن أرضه
خام الألومنيوم – أقراص بروفايل 62000 جنيه طن أرضه
خام النحاس الأحمر - كابلات 101500 جنيه طن أرضه
خام النحاس الأحمر - بارات 110000 جنيه طن أرضه
الأسمنت 820 جنيها طن أرضه
يوريا 5200: 5400 جنيه طن أرضه
النترات 5100: 5300 جنيه طن أرضه
فوسفات ناعم 1550 جنيها طن أرضه
فوسفات خشن 2050 جنيها طن أرضه
الذهب - 21 653 جنيها جرام
الذهب - 24 745 جنيها جرام
الدولار الأمريكي "بنك مركزي" شراءبيع 16.54 16.66 جنيه