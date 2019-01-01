أسواق للمعلومات السلعية: تراجع أسعار الذرة والسكر والصويا وأرز الشعير

رصد مؤشر "أسواق للمعلومات المالية والسلعية" استقرار غالبية السلع لدى معاملات البورصات السلعية العالمية أمس الإثنين ٧ يوليو.



ولم يظهر مؤشر الارتفاع أمام أي سلعة في حين ظهر مؤشر الانخفاض أمام السكر وأرز الشعير العريض والذرة والصويا 47، وجاءت قائمة الأسعار كالتالي:-



قمح 11.5 أوكرانى 3870 جنيها طن صب أرضه

قمح 11.5 روسى 3900 جنيه طن صب أرضه

قمح 11.5 أمريكى 3920 جنيها طن صب أرضه

دقيق -24 4700 جنيه طن معبأ أرضه

دقيق -27 4900 جنيه طن معبأ أرضه

ردة محلى 3550 جنيها طن معبأ أرضه

أرز شعير عريض 5000 جنيه طن معبأ أرضه

أرز شعير رفيع 4500 جنيه طن معبأ أرضه

أرز أبيض بلدى عريض – كسر 3% 9200 جنيه طن معبأ أرضه

أرز أبيض بلدى عريض– كسر 10: 12% 8100 جنيه طن معبأ أرضه

أرز أبيض بلدى رفيع – كسر 10: 12% 7000 جنيه طن معبأ أرضه

زيت صويا مكرر 13000 جنيه طن صب أرضه

زيت أولين RBD 9200 جنيه طن صب أرضه

زيت ذرة خام 12200 جنيه طن صب أرضه

زيت عباد الشمس مكرر 15400 جنيه طن صب أرضه

سكر مكرر 7000 جنيه طن معبأ أرضه

نشا غذائى 7100 جنيه طن معبأ أرضه

جلوكوز 6900 جنيه طن صب أرضه

فول بلدي – رفيع – محصول جديد 20000 جنيه طن معبأ أرضه

فول بلدي – عريض – محصول جديد 11900 جنيه طن معبأ أرضه

فول ليتوانى 9750 جنيها طن معبأ أرضه

فول أسترالي 11750 جنيها طن معبأ أرضه

فول كندى 9200 جنيه طن معبأ أرضه

فول أثيوبى 10500 جنيه طن معبأ أرضه

فول إنجليزى 8800 جنيه طن معبأ أرضه

ذرة برازيلى أرجنتينى 3650 جنيها طن صب أرضه

ذرة أوكرانى 3450 جنيها طن صب أرضه

ذرة رومانى بلغارى 3460 جنيها طن صب أرضه

صويا 47 6700 جنيه طن صب أرضه

صويا 46 6350 جنيها طن معبأ أرضه

صويا 44 6050 جنيها طن معبأ أرضه

ذرة صويا أمريكي 6650 جنيها طن صب أرضه

بذرة صويا أرجنتينى 6600 جنيه طن صب أرضه

بذرة صويا براجواى 6450 جنيها طن صب أرضه

دى دى جى إس أمريكى 5350 جنيها طن معبأ أرضه

جلوتين مستورد 12000 جنيه طن معبأ أرضه

جلوتين محلى 11900 جنيه طن معبأ أرضه

جلوتو فيد محلى 3450 جنيها طن معبأ أرضه

كسب عباد – 36% 4750جنيها طن معبأ أرضه

داكوتا جولد دي دي جي اس 7200 جنيه طن

صب وصال صويا بيست (بروتين صويا محمي) 13800 جنيه طن معبأ وصال

علف بادي تسمين سوبر 23% 6650 جنيها طن معبأ أرضه

علف نامي تسمين سوبر 21% 6550 جنيها طن معبأ أرضه

علف ناهي تسمين سوبر 19% 6450 جنيها طن معبأ أرضه

علف بادي نامي 21% 6200 جنيه طن معبأ أرضه

لحم أبيض دواجن 24 جنيها كيلو

لحم أحمر دواجن 28 جنيها كيلو

حديد 11500 جنيه طن أرضه

خردة الحديد 5250 جنيها طن أرضه

خام الألومنيوم – مدرفلات بارد 49000 جنيه طن أرضه

خام الألومنيوم – بثق 57000 جنيه طن أرضه

خام الألومنيوم – أقراص بروفايل 62000 جنيه طن أرضه

خام النحاس الأحمر - كابلات 101500 جنيه طن أرضه

خام النحاس الأحمر - بارات 110000 جنيه طن أرضه

الأسمنت 820 جنيها طن أرضه

يوريا 5200: 5400 جنيه طن أرضه

النترات 5100: 5300 جنيه طن أرضه

فوسفات ناعم 1550 جنيها طن أرضه

فوسفات خشن 2050 جنيها طن أرضه

الذهب - 21 653 جنيها جرام

الذهب - 24 745 جنيها جرام

الدولار الأمريكي "بنك مركزي" شراءبيع 16.54 16.66 جنيه