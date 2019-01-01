الثلاثاء 09 يوليه 2019 الموافق 06 ذو القعدة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads
ads

اقتصاد

أسواق للمعلومات السلعية: تراجع أسعار الذرة والسكر والصويا وأرز الشعير

الثلاثاء 09/يوليه/2019 - 01:07 ص
جريدة الدستور
اكرم عمران
طباعة
رصد مؤشر "أسواق للمعلومات المالية والسلعية" استقرار غالبية السلع لدى معاملات البورصات السلعية العالمية أمس الإثنين ٧ يوليو.

ولم يظهر مؤشر الارتفاع أمام أي سلعة في حين ظهر مؤشر الانخفاض أمام السكر وأرز الشعير العريض والذرة والصويا 47، وجاءت قائمة الأسعار كالتالي:-

قمح 11.5 أوكرانى 3870 جنيها طن صب أرضه
قمح 11.5 روسى 3900 جنيه طن صب أرضه
قمح 11.5 أمريكى 3920 جنيها طن صب أرضه
دقيق -24 4700 جنيه طن معبأ أرضه
دقيق -27 4900 جنيه طن معبأ أرضه
ردة محلى 3550 جنيها طن معبأ أرضه
أرز شعير عريض 5000 جنيه طن معبأ أرضه
أرز شعير رفيع 4500 جنيه طن معبأ أرضه
أرز أبيض بلدى عريض – كسر 3% 9200 جنيه طن معبأ أرضه
أرز أبيض بلدى عريض– كسر 10: 12% 8100 جنيه طن معبأ أرضه
أرز أبيض بلدى رفيع – كسر 10: 12% 7000 جنيه طن معبأ أرضه
زيت صويا مكرر 13000 جنيه طن صب أرضه
زيت أولين RBD 9200 جنيه طن صب أرضه
زيت ذرة خام 12200 جنيه طن صب أرضه
زيت عباد الشمس مكرر 15400 جنيه طن صب أرضه
سكر مكرر 7000 جنيه طن معبأ أرضه
نشا غذائى 7100 جنيه طن معبأ أرضه
جلوكوز 6900 جنيه طن صب أرضه
فول بلدي – رفيع – محصول جديد 20000 جنيه طن معبأ أرضه
فول بلدي – عريض – محصول جديد 11900 جنيه طن معبأ أرضه
فول ليتوانى 9750 جنيها طن معبأ أرضه
فول أسترالي 11750 جنيها طن معبأ أرضه
فول كندى 9200 جنيه طن معبأ أرضه
فول أثيوبى 10500 جنيه طن معبأ أرضه
فول إنجليزى 8800 جنيه طن معبأ أرضه
ذرة برازيلى أرجنتينى 3650 جنيها طن صب أرضه
ذرة أوكرانى 3450 جنيها طن صب أرضه
ذرة رومانى بلغارى 3460 جنيها طن صب أرضه
صويا 47 6700 جنيه طن صب أرضه
صويا 46 6350 جنيها طن معبأ أرضه
صويا 44 6050 جنيها طن معبأ أرضه
ذرة صويا أمريكي 6650 جنيها طن صب أرضه
بذرة صويا أرجنتينى 6600 جنيه طن صب أرضه
بذرة صويا براجواى 6450 جنيها طن صب أرضه
دى دى جى إس أمريكى 5350 جنيها طن معبأ أرضه
جلوتين مستورد 12000 جنيه طن معبأ أرضه
جلوتين محلى 11900 جنيه طن معبأ أرضه
جلوتو فيد محلى 3450 جنيها طن معبأ أرضه
كسب عباد – 36% 4750جنيها طن معبأ أرضه
داكوتا جولد دي دي جي اس 7200 جنيه طن
صب وصال صويا بيست (بروتين صويا محمي) 13800 جنيه طن معبأ وصال
علف بادي تسمين سوبر 23% 6650 جنيها طن معبأ أرضه
علف نامي تسمين سوبر 21% 6550 جنيها طن معبأ أرضه
علف ناهي تسمين سوبر 19% 6450 جنيها طن معبأ أرضه
علف بادي نامي 21% 6200 جنيه طن معبأ أرضه
لحم أبيض دواجن 24 جنيها كيلو
لحم أحمر دواجن 28 جنيها كيلو
حديد 11500 جنيه طن أرضه
خردة الحديد 5250 جنيها طن أرضه
خام الألومنيوم – مدرفلات بارد 49000 جنيه طن أرضه
خام الألومنيوم – بثق 57000 جنيه طن أرضه
خام الألومنيوم – أقراص بروفايل 62000 جنيه طن أرضه
خام النحاس الأحمر - كابلات 101500 جنيه طن أرضه
خام النحاس الأحمر - بارات 110000 جنيه طن أرضه
الأسمنت 820 جنيها طن أرضه
يوريا 5200: 5400 جنيه طن أرضه
النترات 5100: 5300 جنيه طن أرضه
فوسفات ناعم 1550 جنيها طن أرضه
فوسفات خشن 2050 جنيها طن أرضه
الذهب - 21 653 جنيها جرام
الذهب - 24 745 جنيها جرام
الدولار الأمريكي "بنك مركزي" شراءبيع 16.54 16.66 جنيه

موضوعات متعلقة

منذ ساعتين و 32 دقيقة

"وجوه لا يطيقها الجمهور".. هل يحترم أحمد شوبير نفسه ويعتزل الإعلام؟

منذ حوالي 3 ساعات

"صلاح يواصل سقوطه".. ماذا قدّم فتى نجريج لمصر حتى يمنّ عليها؟

منذ حوالي 8 ساعات

غدًا.. محاكمة المتهمين في حادث قطار محطة مصر

منذ حوالي 14 ساعة

صحيفة إماراتية: مصر تفسد مخططات أردوغان للسيطرة على شرق المتوسط

ads

الصور

image description

فرحة لاعبي الجزائر والجمهور بالصعود إلى ربع نهائي الأمم الأفريقية

image description

مباراة صعود الجزائر إلى ربع نهائي أمم أفريقيا بفوز كاسح على غينيا

image description

بكاء صلاح بعد خروج المنتخب من امم افريقيا

image description

بكاء ورده للخروج من كان 2019

image description

بكاء لاعبي المنتخب والجمهور بعد وداع كأس الأمم الأفريقية 2019

ads

الأكثر قراءة

"وجوه لا يطيقها الجمهور".. هل يحترم أحمد شوبير نفسه ويعتزل الإعلام؟

"صلاح يواصل سقوطه".. ماذا قدّم فتى نجريج لمصر حتى يمنّ عليها؟

مفاجأة.. تفاصيل السهرة الحمراء لـ"أجيري" قبل مباراة جنوب أفريقيا بيوم

حرس أردوغان يشتبكون مع شرطة الحدود البوسنية

ستوديو

تعرف على سر احتفاظ يوسف وهبي ببدلة "مهلهة" وأبيض بـ "باروكة" مخيفة

بعد هروبها من مصر.. الراقصة جوهرة تطير إلى بيروت

تونس تفوز على غانا بركلات الترجيح وتتأهل لدور الثمانية

وكيل النواب: اتحاد الكرة استغل القوانين لخدمة مصالحه الخاصة

ads

رياضة

تونس تقصى غانا بركلات الترجيح وتتأهل لربع نهائى أمم أفريقيا

المدرب المساعد للأهلي : معسكر إسبانيا موفق للغاية من حيث الأجواء والهدوء وحالة الطقس

غانا تخطف التعادل من تونس في الوقت القاتل

أزمة جديدة في باريس سان جيرمان.. نيمار لا يريد العودة

الرئيس نيوز

السيسي: أفريقيا قطعت شوطا طويلا على طريق التكامل والاندماج

حبس مدرس بجامعة دمنهور 15 يوما بتهمة "التزوير والابتزاز"

سويلم: "الأموال العامة" ستحقق في توزيع تذاكر مونديال روسيا وكأس أفريقيا

"طفح المجاري" في شوارع الجيزة.. الأزمة التائهة بين أجهزة المحافظة

منوعات

دراسة تنصح مرضى السكري بأكل هذه الوجبة باستمرار

كيف تحصل على صور رائعة بطرق بسيطة

نجمة هندية تواجه انتقادات بعد شكواها من سلوك مسؤول فندق

فرصة لسكان موسكو لرؤية مركبة الفضاء الدولية بالعين المجردة

كشكول

كنترولات الثانوية تنتهي من تصحيح 13 مادة.. وتواصل تقدير 6 مواد غدا

"التعليم" تعلن عن مد فترة التقديم للطلاب للالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية

فتح باب القبول للالتحاق بجامعة هارتفوردشير البريطانية بالعاصمة الإدارية.. سبتمبر المقبل

جامعة الإسكندرية تعتزم إنشاء مركز الطب الدقيق

إسلام سياسي

وسائل أعلام تركية تنتقد أردوغان بسبب أخونة طلاب الجامعات

منظمة حقوقية تتواصل مع نائبة فرنسية لمنع تمويل قطر للإرهابيين

صفعة جديدة لـ"أردغان".. استقالة أحد مؤسسي حزب العدالة والتنمية في تركيا

إعلامي إخواني: الجماعة نحس.. وهم السبب في خسارة انتخابات اسطنبول وأنقرة

مقالات الرأي
ماجد حبته
سمكرية.. سفراء وجواسيس
مؤمن المحمدي
الموضوع وما فيه عن القرن وناديه
د.أحمد الخميسى
محمد أفندى رفع العلم
ماجد حبته
أكبر منطقة تجارة حرة فى العالم
المزيد
ads

الثقافة

الليلة.. افتتاح معرض "كاريكاتير من كوبا" بمعهد لاونج جوتة

اليوم.. ورشة خزف وبانتومايم وكارتون بمهرجان "أجازة سعيدة"

"القومي لثقافة الطفل" يستقبل رئيس تحرير مجلة قطر الندى

ثقافة الغربية تناقش كتاب "تأملات في ثورات مصر"

صفحتنا ع الفيس بوك