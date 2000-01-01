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مصر

براتب يصل لـ10 آلاف جنيه.. القوى العاملة تعلن عن 5100 فرصة عمل

الثلاثاء 09/يوليه/2019 - 12:11 ص
جريدة الدستور
دعاء جابر
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أعلنت وزارة القوى العاملة، عن توافر نحو 5100 فرصة عمل جديدة، وذلك بإحدى شركات الاتصالات بالمعادي، براتب يصل إلى 10 آلاف جنيه.

وتتضمن الوظائف المتاحة بالشركة، 2000 خدمة عملاء، على أن لا يزيد عمر المتقدم للوظيفة عن 35 سنة، وأن يكون حاصل على مؤهل عالي، وبراتب يتراوح بين 2100 جنيه، إلى 3500 جنيه.

كما تتضمن الوظائف المتاحة بالشركة، 3000 دعم فني، وذلك من الجنسين، على أن لا يزيد عمر المتقدم للوظيفة عن 30 سنة، وأن يكون حاصل على مؤهل عالي، وبراتب يتراوح بين 3000 جنيه، إلى 3500 جنيه.

كما تحتاج الشركة، 100 خدمة عملاء، على أن يكون المتقدم للوظيفة يجيد اللغة الفرنسية، وذلك للطلبة، ولأصحاب المؤهلات العليا، على أن يتراوح عمر المتقدم للوظيفة بين 18 سنة، إلى 45 سنة، وذلك براتب 10 آلاف جنيه.

وعلى من يرغب في التقدم للحصول على الوظيفة، الاتصال على رقم 01033364424، أو التوجه لمقر الشركة في القرية الذكية، المعادي، شارع اللاسلكي.

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