لأول مرة.. ترامب يستقبل سفيرة السعودية لدى واشنطن بالبيت الأبيض

استقبل الرئیس الأمریكي دونالد ترمب بالبیت الأبیض، اليوم، الأمیرة ریما بنت بندر، سفيرة السعودية لدى واشنطن لتقدیم أوراق اعتمادھا سفیرة في الولایات المتحدة الأمریكیة.



وأوضحت سفارة المملكة في واشنطن عبر حسابھا على موقع تویتر، أن ريما بنت بندر نقلت تحیات وأطیب تمنیات خادم الحرمین الشریفین الملك سلمان بن عبدالعزیز آل سعود، وولي العھد الأمیر محمد بن سلمان، إلى ترامب والشعب الأمریكي، وذلك وفق صحيفة "عكاظ"



وشدت أول سفيرة للرياض بواشنطن على أن الشراكة بین المملكة والولایات المتحدة ضروریة لمصالح كلا البلدین، معبرة عن ثقتھا في أن البلدین قادران على التغلب على أي تحدیات على المستوى الإقلیمي أو العالمي.



ووصلت الأميرة ريما إلى واشنطن في وقت سابق وسط مخاوف متزايدة بشأن صدام عسكري بين الولايات المتحدة وإيران.



وشغل والد الأميرة ريما منصب سفير السعودية في واشنطن اثنين وعشرين عاما، من عام 1983 إلى 2005.



وجاء تعين ريما خلفا للامير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز الذي تم تعينه نائبا لوزير الدفاع ولي العهد الامير محمد بن سلمان.