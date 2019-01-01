آخرهن نوال الزغبي.. نجمات اتخذن "قص الشعر" قرار هذا الصيف

فاجأت المغنية نوال الزغبى، ب"لوك" جديد وقصة شعر مختلفة، لتناسب هذا الصيف، حيث أطلت فى أحدث صورة لها بقصة شعرها الأشقر، على موقع الصور "انستجرام".



وانهالت عليها التعليقات الإيجابية من معجبيها، حيث علق أحد رواد الموقع، على قصة شعرها الجديدة: "ملكة الأناقة"، فيما كتب آخر: "كلنا منكبر بالعمر إلا إنتى...العمر واقف عندك".



وليست نوال الزغبى الزغبى وحدها هى التى تقوم بقصات شعر جريئة، بل سبقتها الفنانة ريهام عبد الغفور بإطلالة مختلفة فى مسلسل زى الشمس، الذى حاز على نسب مشاهدة عالية فى رمضان العام الماضى،حبق جسدت ريهام عبدالغفور، شخصية "فريدة" في هذا المسلسل.



وأيضا روبى التى ظهرت بمظهر جرىء للشعر، فى صورة على السوشيال ميديا للترويج لفيلم العيد "حملة فرعون"، ومن المتوقع أن يصبحا النجمتان تريند فى إتجاهات قصات الشعر لهذا العام.



كما هو الحال، لدى الفنانة اللبنانية كارول سماحة، فلأول مرة منذ فترة طويلة تقص شعرها "قصة البوب"، ولحقتها النجمة العالمية روان بلانشارد، حيث جاد قرار قص شعرها قبل حضورها حفل جوائز الجولدن جلوب لعام 2019 اعتمدت على قصة البيكسى، بعدما كانت تتمتع بشعر طويل، وقد اعتبرت إطلالتها الأجرأ، وكان لها الصيت الأكبر فى التأثير على الموضة العالمية لشعر النجمات هذا الصيف، وتبعتها الفنانة المصرية شيرين بنفس القصة.



