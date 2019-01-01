طريقة عمل كيك فراولة بـ3 مكونات بس

الكيك هى الحلوى الأكثر تداولا فى مصر، ويدخل فى صنعها العديد من المكونات، ويمكن تقديمها بأكثر من طريقة، ومناسبة للعزومات والأفراح.



وأسرع طريقة لعمل "كيكة"، فراولة كريمية جدًا وممتعة للغاية ب 3 مكونات فقط، وصفة مسعفة عند ضيق الوقت التى تستغرق حوالى 10 دقائق، وتكفى 9 أفراد.



المكونات

4 كوب كريمة مخفوقة محلاة

2 باكيت بسكوت سادة

3 كوب فراولة مفرومة خشن



الطريقة

-ندهن صينية زجاج بطبقة رفيعة من الكريمة المخفوقة.



-نرص على الكريمة طبقة واحدة من البسكوت.



-نوزع ربع كمية الفراولة على طبقة البسكوت.



-نكرر الخطوات 3 أو 4 مرات أخرى بنفس الترتيب.

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-ندخل الصينية الثلاجة ونتركها 3 ساعات على الأقل.‏

