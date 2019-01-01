نوال الزغبي بـ"هوت شوورت" أبيض على انستجرام (صور)

أطلت المغنية اللبنانية نوال الزغبى، على جمهورها، اليوم، بقصة شعر جديدة على حسابها الرسمى بموقع انستجرام، وتفاعل معها آلاف المتابعين.



وتألقت نوال الزغبى بإطلالة صيفية، وارتدت قميص مرصع بالترتر مع "هوت شورت" أبيض.



ونستعرض فى السطور التالية أجمل إطلالات نوال الزغبى على موقع إنستجرام: