المدرب المساعد للأهلي : معسكر إسبانيا موفق للغاية من حيث الأجواء والهدوء وحالة الطقس

أكد سامي قمصان المدرب المساعد بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أن اختيار مدينة اليكانتي الإسبانية مقرا لمعسكر الفريق الخارجي جاء موفقا للغاية من حيث الأجواء والهدوء وحالة الطقس وتوافر الملاعب الجيدة وأدوات التدريب المثالية، مما جعله مقصدا ووجهة للعديد من الأندية والمنتخبات وآخرها منتخب السنغال الذي نظم معسكره المغلق في اليكانتي قبل مشاركته مباشرة في بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر حاليا.



وقال قمصان، في تصريحات لموقع النادي الأهلي عقب المباراة الودية التي كسبها الفريق الأحمر على حساب فريق سوكر سمارت 9-0 اليوم، إن مكان المعسكر ساعد على توفير الأجواء اللازمة لتحقيق الأهداف منه.



وأضاف إن الجهاز الفني وضع برنامجا بدنيا وفنيا محددا لاستكمال ما بدأه في القاهرة عقب فترة الراحة وعودة اللاعبين للتدريبات، مؤكدا أن طبيعة المعسكر الحالي مختلفة، حيث يأتي قبل مرحلة مهمة في نهاية الموسم، على خلاف ما كان يحدث خلال المواسم الماضية، بإقامة المعسكرات بعد انتهاء الدوري استعدادا للموسم الجديد، لافتا الى أن فترة المعسكر الحالي في إسبانيا كافية لتجهيز اللاعبين على كافة الأصعدة واستعادة عدد من المصابين والوصول بهم إلى مرحلة متقدمة من التركيز لتحقيق أهداف المرحلة المقبلة.



وتابع إن الجهاز الفني يركز بشكل كبير على النواحي النفسية للاعبين لتخفيف الضغط العصبي عليهم خلال المرحلة الحالية، إلى جانب تحفيز الجميع بشكل مستمر لحصد لقب الدوري الذي يمثل الهدف الأساسي للأهلي، خاصة أن الفترة المقبلة تحتاج إلى التركيز من أجل حسم اللقب، وهو ما يستوجب الالتزام الشديد من أجل الوصول لهذا الهدف والفوز بالبطولة.