الرئيس السيسى يعود إلى القاهرة قادما من النيجر

عاد الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الإثنين، إلى القاهرة قادما من عاصمة النيجر نيامى، بعد زيارة استغرقت يومين ترأس خلالها قمة الاتحاد الإفريقى التى أطلقت اتفاقية التجارة الحرة القارية لتحقيق الاندماج الاقتصادى للقارة.

وأكد الرئيس السيسى أن قمة النيجر من أهم القمم فى مسيرة الاندماج الإفريقى وعلامة فارقة تجاه بلورة حقبة تتسم بالرخاء الذى تتطلع إليه الدول الإفريقية عبر تطبيق اتفاقية التجارة الحرة القارية.



وأوضح أن الاتحاد الإفريقى أطلق عدة قواعد لتسهيل عملية التجارة الحرة بين الدول الإفريقية وسوف يتابع تنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال هذه القمة.



ودعا السيسى مفوضية الاتحاد الإفريقى وسائر الجهات لمواصلة الحوار البناء، مشيرا إلى أن الجميع اتفق على ضرورة الإسراع فى تنفيذ مشروعات البنية التحتية.



وقد ناقش رؤساء الدول والحكومات المشاركون فى القمة التصور الخاص بالمرحلة التنفيذية والتشغيلية لاتفاقية التجارة الحرة القارية وذلك بهدف تعزيز التجارة البينيـة وإزالة الحواجز والمعوقـات الجمركية وغيرها.