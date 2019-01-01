"وجوه لا يطيقها الجمهور".. هل يحترم أحمد شوبير نفسه ويعتزل الإعلام؟

فتح الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور النار، على نائب رئيس اتحاد كرة القدم المستقيل، الكابتن أحمد شوبير، بعد محاولة الأخير غسل يده من النكبة التي أصابت المنتخب الوطني، بخروجه من بطولة الأمم الأفريقية من الدور الـ 16، وتوجيهه الاتهامات إلى باقية أعضاء الاتحاد.

وقال الباز، في برنامجه 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، إن شوبير يحاول غسل يده من الجثة، ويلقي الاتهامات على رئيس الاتحاد هاني أبو ريدة، مستطردا:"أحمد شوبير تحديدا، أنا أوجه له رسالة مخلصة، وأقول له يا كابتن شوبير ارسي لك على قارة، إما أن تعمل في الإعلام الرياضي، وإما أن تكون أحد المسؤولين عن الرياضة في مصر "

وتابع:" يا كابتن شوبير يجب أن تعلن اعتزالك أحد الأمرين، إما أن تخرج لتقول أعلن اعتزالي العمل في الإعلام الرياضي، وأن تتفرغ لإدارة المنظومة الرياضية في مصر، أو أن تعلن اعتزالك العمل في إدارة المنظومة الرياضية، وهنا سنحترمك وسنقدرك"

واستكمل:" لن يستقيم الأمر بأن تكون أنت الخصم والحكم، فتكون صباحًا، أنت المسؤول الرياضي الذي ينظم العمل في المنظومة الرياضية، وفي المساء، تكون أنت الإعلامي الذي يناقش القرارات ويحاكم الإداري "

وواصل:"احتراما لنفسك يا كابتن شوبير، لأن الحقيقة يعني في وجوه الناس ما عدتش طايقاها، يجب أن تعلن اعتزال واحد من أثنين إما الإعلام أو العمل الإداري في المنظومة الرياضية، والأفضل أن تعتزل العمل الإعلامي يا كابتن شوبير وتفتح المجال للإعلاميين الشباب "