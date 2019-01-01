روسيا تدعو إلى الالتزام بالاتفاق النووى الإيرانى

دعت وزارة الخارجیة الروسیة الیوم الإثنین، إلى الالتزام بالاتفاق الخاص بالبرنامج النووي الإیراني، وحثت الوزارة في بیان لھا، الأطراف المعنیة بالاتفاق النووي الإیراني، على الوفاء بالتزاماتھا مع مراعاة توازن المصالح والاستناد إلى مبدأ المعاملة بالمثل الذي یشكل لب ھذا الاتفاق.



ولفت البیان إلى أن الالتزامات الطوعیة التي أخذتھا طھران على عاتقھا، لا تمت بصلة إلى عدم انتشار الأسلحة النوویة، ولا إلى أحكام الاتفاق بین إیران والوكالة الدولیة للطاقة الذریة حول الضمانات والبروتوكول الملحق به.



وأكد البیان، أن طھران نفذت التزاماتھا الخاصة بالاتفاق النووي بشكل كامل مضیفًا: "أن المفاعل النووي في (ناتانز) وبقیة عناصر البرنامج النووي الإیراني تقع تحت رقابة صارمة من قبل الوكالة الدولیة للطاقة الذریة، وأن طھران تفعل كل ما في وسعھا لمساعدة الوكالة المشار إلیھا وتلتزم بالشفافیة في جمیع نشاطاتھا.



وحث على ضرورة تجنب الإثارة في التعامل مع إعلان إیران عن عزمھا الدخول في مرحلة لاحقة للتخلي عن التزاماتھا في إطار الإتفاق النووي، مؤكدًا أن الحدیث یدور حصرًا حول الالتزامات التي أخذتھا طھران على عاتقھا بشكل طوعي.



ولفت البیان، إلى أن مجلس مدراء الوكالة الدولیة للطاقة الذریة سیجتمع في العاشر من الشھر الجاري، لمناقشة تطورات الوضع حول الاتفاق النووي قائلًا: "من اللافت أن تعقد ھذه الجلسة بطلب من واشنطن التي انسحبت قبل عام من ھذا الاتفاق وانتھكت بذلك أحكام قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231."