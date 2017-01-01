مع تهاوي الاقتصاد.. تعرف على أبرز القيادات المنشقة عن حزب أردوغان

قدم كثيرين من قادة حزب العدالة والتنمية التركي استقالتهم من الحزب الحاكم الذي يقوده رجب طيب أردوغان احتجاجا على إدارته للحزب والدولة ما أدى لتدهور الأوضاع بالبلاد على كافة المستويات.



وترصد "الدستور" أبرز المستقيلين من حزب أردوغان وسط مساعي منهم لتأسيس حزب سياسي جديد:

1- علي باباجان:

شغل منصب وزير الاقتصاد ونائب رئيس الوزراء السابق، قدم استقالته من حزب لعدالة والتنمية، احتجاجا على طريقة أردوغان للحزب، وكان يعتبر الحاكم الذي يعتبر أحد أبرز مؤسسيه.

وكشف باباجان في إعلان رسمي عن انشقاقه عن اردوغان والبدء في تشكيل حزبًا سياسيًا جديدًا في البلاد.

ويعد باباجان أحد أبرز الحزب الحاكم الذين تولوا مناصب بارزة بالدولة حيث شغل عضوية البرلمان لعدة فترات، ووزارة الخارجية، وشؤون الاتحاد الأوروبي، ووزارة الاقتصاد، ونائبًا لرئيس الوزراء.

ويعتبر باباجان رائد التجربة الاقتصادية التركية، كما يتمتع بثقة واسعة في صفوف الشعب التركي، خاصة في الجانب الاقتصادي.



2- أحمد داود أوغلو:

شغل منصب رئيس الوزراء السابق في عهد أردوغان، وقدم استقالته احتجاجا على سعي أردوغان للاستفراد بالسلطة وانتزاع صلاحيات منصبه رغم أنه أحد مؤسسي الحزب البارزين.

وسبق أن شغل اوغلو منصب وزير الخارجية وصاحب سياسة "تصفير المشكلات" التي نجحت في عدم وجود أي مشكلات لتركيا مع الدول الأجنبية خاصة دول الجوار، وقد اعترض على تدخلات أدروغان في شؤون دول المنطقة ما دفعه للإطاحة به.



3- الرئيس السابق عبد الله غُل:

شغل منصب رئيس الدولة حينما كان المنصب شرفيا وكان أردوغان رئيس وزراء، لكن مع تغير أردوغان للدستور وتحويل نظام الحكم من برلماني إلى رئاسي أطاح بغول أحد قيادات الحزب البازين منعا لتوليه منصب رئيس الجمهورية أو رئاسة الوزراء.

واختلف عبدالله غل مع طريقة إدارة رجب أردوغان للبلاد اقتصاديا وسياسيا وعلاقتها مع الدول الأجنبية خاصة دول الجوار والدول العربية.