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عالم

انتقادات أمريكية لمحاولات قطر التوسط بين واشنطن وطهران

الإثنين 08/يوليه/2019 - 11:01 م
جريدة الدستور
نيفين أشرف
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نشر بعض النشطاء الأمريكيين عريضة على موقع البيت الأبيض، منتقدين محاولة قطر التوسط في النزاعات القائمة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، وفقًا لما ذكره موقع "قطريليكس" المعني بالكشف عن وقائع الفساد القطري.

وتضمنت العريضة "الدولة الخليجية الصغيرة، المعروفة بتمويل المنظمات الإرهابية، عزز علاقاتها مع حزب الله في لبنان، وأقامت شراكات مع الإرهابيين مثل تنظيم داعش وجبهة النصرة في سوريا".

وتابعت: "تدين قطر بالولاء لإيران ودعمت ميليشياتها بـ 425 مليون دولار، إن وجود قاعدة العديد الجوية في قطر يشكل خطرًا على الولايات المتحدة، لأن المعلومات العسكرية الخاصة بالقوات الأمريكية يتم نقلها إلى إيران".

وأضافت العريضة: "نظرًا لهذه الظروف، لا يبدو أن قطر هي الوسيط الملائم في مثل هذه النزاعات الحساسة كالدائرة بين الولايات المتحدة وإيران".

ووقّع على العريضة، التي محدد أن تنتهي فترة التصويت عليها في 11 يوليو 2019، 168 ألف و237 شخصًا، أي أكثر من عدد الـ 100 ألف صوت الذي استهدفته العريضة في الأساس.

وتتضمن أهداف إنشاء عريضة على موقع البيت الأبيض، مناشدة البيت الأبيض باتخاذ إجراء بشأن المسألة التي تهمك، وإذا نجحت في تجميع 100 ألف توقيع في 30 يوم، سوف تستلم ردًا رسميًا من البيت الأبيض يُعلمك بآخر المستجدات في غضون 60 يومًا.

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