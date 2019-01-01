زيادة مفاجئة فى وزن ميجان ماركل.. ما السبب؟

أطلت ميجان ماركل زوجة الأمير هارى، اليوم، بأخدث ظهور رسمى لها، حيث حرصت على المشاركة فى مباراة كرة التنس، لتشجيع صديقتها النجمة سيرينا ويليامز.



وتألقت ميجان ماركل، ببليزر أبيض اللون مخطط من علامةL'agence، مع قميص أسود، وبنطال من الجينز، ونسقت مع إطلالتها هذه نظارة شمسية سوداء من Finlay London، وأكملت أزياءها بقبعة من دار Madewell.



ويبدو ان ميجان ماركل قد زاد وزنها مؤخرًا، خاصة بعد ولادتها للأمير الصغير أرتشي، حيث أثارت إطلالتها الأخيرة حيرة رواد مواقع التواصل الاجتماعى.



واحتفلت العائلة المالكة البريطانية، بتعميد الطفل آرتشى

هاريسون ماونتباتن وندسور، يوم السبت الماضى، نجل الأمير هاري وزوجته ميجان البالغ من العمر شهرين فى قلعة وندسور.



ونشر الأمير هاري وزوجته ميجان، على صفحتهما الرسمية على انستجرام صورتين رسميتين لمراسم التعميد في قلعة وندسور، بمشاركة العائلة وهم الأمير تشارلز والد الأمير هاري ودوريا راجلاند والدة ميجان بالإضافة إلى الأمير وليام شقيق الأمير هاري الأكبر وزوجته كيت، وسارة مكوركوديل وجين فيلوز شقيقتي الأميرة ديانا.

